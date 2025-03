Le pale eoliche possono essere riciclate? Ecco la risposta

L’energia eolica ha un ruolo importante nella transizione energetica. Eppure, con l’aumento delle installazioni di turbine eoliche, emerge un nuovo problema. Ovvero la gestione delle pale eoliche giunte a fine vita. A tal proposito, è intervenuto un gruppo di ricercatori cinesi del Lanzhou Institute of Chemical Physics. Quest’ultimi hanno sviluppato un’importante innovazione che promette di rivoluzionare il riciclo di tali materiali. Ciò trasformandoli in componenti per la pavimentazione stradale. Le pale eoliche sono costruite con materiali compositi. Come fibra di vetro o di carbonio e resina epossidica. Sono progettate per resistere a condizioni estreme. Ciò garantendo anche una lunga durata.

Come riciclare le pale eoliche?

Eppure, una volta dismesse, rappresentano una sfida. Il loro smaltimento, infatti, è complesso e costoso. Le opzioni sono limitate. Molte pale finiscono in discarica o vengono incenerite. Processi che hanno impatti negativi sull’ambiente. Ora, gli scienziati del Lanzhou Institute hanno messo a punto un nuovo metodo. Quest’ultimo permette di scomporre le pale attraverso un processo di frantumazione meccanica con quello di trattamento chimico. Tale approccio consente di ottenere una miscela di materiali utile nella produzione di asfalto e cemento.

In collaborazione con una compagnia di costruzioni stradali, è stato condotto un esperimento pilota. In quest’ultimo è stato utilizzata tale miscela per asfaltare una porzione dell’autostrada Qingfu-Lanzhou. I risultati iniziali del progetto sono stati estremamente positivi. Dopo cinque mesi di utilizzo, la nuova pavimentazione ha dimostrato una resistenza elevata. Non sono, infatti, presenti segni di deterioramento. Tale soluzione non solo consente di ridurre i rifiuti derivanti dalle turbine eoliche. Offre anche un’alternativa sostenibile nella costruzione di infrastrutture stradali.

Il successo dell’iniziativa ha spinto i ricercatori e le aziende coinvolte a pianificare ulteriori test. Ciò con l’obiettivo di applicare tale tecnologia ad altre aree. Se implementata, la metodologia potrebbe rivoluzionare il settore del riciclo. In particolare, quello dei materiali compositi. Contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale delle fonti rinnovabili. Oltre che alla creazione di un modello circolare per l’energia eolica.