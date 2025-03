Iliad ha 3 offerte fino a 250 GB in 5G: una è solo per i già clienti

Iliad continua a proporre offerte con tanti giga e senza vincoli, confermando la sua politica di prezzi chiari e invariabili nel tempo. Le opzioni disponibili permettono di scegliere tra diversi pacchetti con minuti e SMS illimitati e connettività 4G o 5G. Inoltre c’è anche una soluzione che Iliad vuole garantire ai già clienti, in modo da offrire loro la possibilità di poter scegliere un’offerta più piena di contenuti.

La Giga 250 ha tutto: chi la vuole, deve prenderla al volo

È questa la soluzione che probabilmente tutti gli utenti vorrebbero, in quanto garantisce il meglio al suo interno e lo fa con una discreta qualità, o meglio quella massima. Iliad permette di avere il 5G con un’offerta straordinaria fatta di 250 giga in 5G tutti i mesi e con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di 11,99 € al mese per sempre, senza cambiamenti.

La nuova Giga 200 offre il meglio e con il 5G a 9,99€ al mese

Un’altra opzione interessante è Giga 200, che offre 200 GB in 5G, minuti e SMS senza limiti a 9,99€ al mese. Anche in questo caso, può essere scelta sia dai nuovi clienti che da chi ha già una SIM Iliad. I clienti Iliad possono passare a questa tariffa solo se attualmente pagano meno di 9,99€ al mese per il loro piano.

Giga 150: solo per i già clienti Iliad

Chi è già cliente Iliad ha un’opzione esclusiva: Giga 150. Questa offerta è riservata a chi ha già una tariffa con meno contenuti e desidera un upgrade. Con 150 GB, minuti e SMS illimitati, rappresenta un’alternativa per chi vuole più Giga senza cambiare operatore.

Il vero vantaggio delle promo di Iliad è sicuramente quello di essere garantite per sempre allo stesso prezzo, senza rimodulazioni che possano deludere il pubblico. Proprio per questo trasparenza e convenienza rendono questo gestore inimitabile in tutto il mondo della telefonia mobile italiana.