WindTre GO, a marzo super offerte VANTAGGIOSE low cost

Il mese di marzo 2025 si apre con tante offerte vantaggiose per chi intende cambiare operatore telefonico. WindTre, in particolare, sta proponendo presso i negozi fisici autorizzati numerose nuove offerte di tipo operator attack. Queste appartengono alla gamma WindTre GO e sono rivolte principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali. Vediamo qui di seguito le offerte più vantaggiose.

WindTre GO, anche a marzo disponibili nei negozi super offerte operator attack

Per questi primi giorni di marzo 2025, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo nei negozi fisici autorizzati l’attivazione di tante offerte vantaggiose. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Queste sono offerte di tipo operator attack, quindi sono rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici rivali.

Per chi proviene da Lyca Mobile e altri operatori virtuali, è ad esempio disponibile l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 XS Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il bundle include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta è di soli 5,99 euro al mese scegliendo però il metodo di pagamento automatico di Easy Pay. Gli utenti dovranno sostenere un costo di attivazione scontato pari a 4,99 euro, mantenendo però la sim attiva per 24 mesi. Per chi proviene da altri operatori, tra cui Iliad, è disponibile la stessa offerta. In questo caso, però, gli utenti potranno scegliere indistintamente tra il credito residuo e il metodo di pagamento automatico Easy Pay. In ogni caso, infatti, il costo del rinnovo sarà pari a 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione sarà scontato a 3,99 euro.