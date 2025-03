Whatsapp: in chat ora arriva una truffa svuota conto corrente

I pericoli nel mondo del web non cessano mai di colpire gli utenti comuni I quali devono prestare attenzione costantemente ogni giorno, uno dei più diffusi sicuramente è rappresentato dalle truffe online; queste ultime infatti sono davvero diffusissime nel mondo di Internet e cercano ogni giorno di ingannare le vittime per riuscire ad ottenere informazioni sensibili da utilizzare a proprio vantaggio.

Come tutte le truffe, anche quelle online cambiano costantemente in modo da poter cogliere di sorpresa gli utenti, recentemente ad esempio vi avevamo parlato di una truffa che si stava diffondendo tramite WhatsApp per poter rubare dalle vittime i dati sensibili in merito i conti bancari, recentemente però i truffatori hanno cambiato modus operandi e adesso cercando di sfruttare le videochiamate su WhatsApp per poter ingannare le proprie vittime, il fenomeno si sta diffondendo anche qui in Italia e colpisce tante persone ogni giorno, scopriamo qualche dettaglio in più per imparare a difenderci.

Le videochiamate il mezzo usato

I truffatori nello specifico entrano in contatto con la vittima tramite un messaggio su WhatsApp, spingendosi un istituto bancario che ha la necessità di recapitare una comunicazione assolutamente urgente all’utente, per farlo cercano di convincerlo ad avviare una video chiamata a per poi portarlo ad accedere alla condivisione dello schermo, in modo da poter visualizzare tutto quello che fa, dopodiché lo invitano a effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking, in modo da poter entrare in possesso delle sue credenziali, in tal modo potranno poi utilizzarle in un secondo momento per violare il conto corrente dell’utente malcapitato per poi prelevare tutti i risparmi contenuti all’interno di quest’ultimo.

In definitiva, se doveste ricevere un messaggio di questo genere, sappiate che si tratta al 100% di una truffa e la cosa migliore da fare ovviamente e non portare avanti nessun tipo di attività di questo genere, bloccati immediatamente tutto e non dichiarate nessun tipo di informazione sensibile in merito alla vostra persona, si tratta di un’accortezza che è sempre meglio avere sul web.