Amazon STREPITOSA con l’offerta su Xiaomi 14T Pro, costa POCHISSIMO solo oggi

La promozione attivata da Amazon sullo Xiaomi 14T Pro è disponibile su Amazon con uno dei prezzi migliori degli ultimi mesi, l’offerta viene applicata sulla variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (quest’ultima non espandibile con microSD), senza andare ad intaccare a tutti gli effetti le specifiche e le funzionalità del singolo prodotto.

Questi raggiunge 160,4 x 75,1 x 8,39 millimetri di spessore, con un peso di 209 grammi, può essere relativamente facile tenerlo tra le mani con il display da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è un AMOLED di ottima qualità con 446 ppi ed un refresh rate che viene esteso fino a 144Hz (16 milioni di colori). Il processore è il MediaTek Dimensity 9300 Plus, un SoC octa-core con frequenza di clock a 3,4GHz, che viene affiancato dalla GPU Immortalis-G720 MC12, alle cui spalle si possono trovare configurazioni più che valide che innalzano nuovamente il livello qualitativo del prodotto stesso.

Ricevete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone, potete avere anche prodotti in regalo, solo premendo questo link.

Amazon da sogno con la promozione su Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro parte con un listino che praticamente tocca gli 800 euro, ma solamente in questo periodo Amazon ha deciso di ridurre la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere per il suo acquisto, andando così a pagare solamente 649 euro. In questo caso l’ordine prevede la consegna a domicilio entro pochissimi giorni dalla ricezione dell’ordine, parliamo comunque di un device con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato. Lo potete acquistare premendo questo link.

All’interno della confezione gli utenti non troveranno l’alimentatore, come purtroppo accade moltissimo negli ultimi anni, ma il cavo USB type-C per la ricarica, a cui si aggiunge il Ring Holder. Il processore, MediaTek MTK9300+, è più che sufficiente per garantire ottime prestazioni e facilità d’utilizzo.