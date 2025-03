Motorola Edge 50 Fusion, sconto da PAZZI da quasi 200 euro su AMAZON

Acquistare uno smartphone di fascia media è tutt’altro che impegnativo al giorno d’oggi, anche grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di applicare direttamente su Motorola Edge 50 Fusion, un prodotto che va a costare molto meno del solito, con la sua possibilità di garantire ottime prestazioni con una spesa che non va oltre i 270 euro.

Avvicinarsi a questo dispositivo è facile ed alla portata di tutti, infatti il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un prodotto che pesa solamente 174,89 grammi, raggiungendo allo stesso tempo dimensioni di 161,91 x 73,06 x 7,79 millimetri di spessore, facilitando di non poco il suo essere accessibile alla maggior parte degli utenti. Il processore resta essere un SoC di fascia media, essendo a tutti gli effetti il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere fino a 2,2GHz, e la configurazione che si affida agli 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Motorola Edge 50 Fusion, una vera e propria occasione su Amazon

Una spesa davvero ai minimi termini è disponibile su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare il Motorola Edge 50 Fusion, infatti l’ordine di 449 euro previsto originariamente di listino viene abbassato di circa il 40% da parte di Amazon, in una procedura completamente automatica, fino a scendere in questo modo alla spesa finale da sostenere pari a soli 269,40 euro. Lo potete acquistare direttamente qui.

La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per tutti coloro che vogliono utilizzarlo per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica, il sistema operativo di partenza è Android 14, con la promessa comunque di poter scaricare anche le versioni successivi dello stesso OS di Google.