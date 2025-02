Vodafone lancia SIM con 5G illimitato a 9,99€: scopri i vantaggi!

Vodafone ha lanciato una nuova offerta dedicata a chi ha già una linea fissa con l’operatore, permettendo di attivare una SIM con traffico dati illimitato in 5G a un costo mensile di 9,99 euro. L’attivazione della SIM prevede un costo iniziale di 4,99 euro, ma la spedizione è gratuita per chi completa l’acquisto online.

L’offerta Vodafone che conviene

L’offerta include Giga illimitati, ma solo se la SIM viene associata a una rete fissa Vodafone. In caso contrario, il traffico dati disponibile è limitato a 10 Giga in 5G. L’abilitazione dei Giga illimitati avviene automaticamente entro 48 ore dall’attivazione. Tuttavia, il traffico è soggetto a specifiche condizioni di utilizzo, in particolare per evitare consumi eccessivi rispetto alla media degli utenti con offerte simili. Inoltre, per navigare in 5G è necessario un dispositivo compatibile e la copertura della rete Vodafone.

Oltre al traffico dati, l’offerta include chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Anche in questo caso, sono previste alcune limitazioni legate al corretto utilizzo del servizio, che Vodafone monitora per evitare abusi. Tra le condizioni stabilite, viene considerato eccessivo un traffico in uscita verso altri operatori che superi una certa soglia rispetto al totale o un traffico in entrata che risulti troppo basso rispetto a quello generato in uscita.

Chi viaggia all’interno dell’Unione Europea può utilizzare fino a 12,6 Giga del proprio piano senza costi aggiuntivi, mantenendo inalterate le condizioni previste dall’offerta in Italia.

Un ulteriore vantaggio per chi sceglie questa promozione è il prezzo bloccato per i primi 24 mesi. Vodafone garantisce infatti che non ci saranno modifiche unilaterali del costo mensile per chi sceglie il pagamento tramite carta di credito o addebito su conto corrente.

L’offerta include il piano Vodafone 25 New, che comprende alcuni servizi aggiuntivi come Smart Passport 2.0 per il roaming internazionale e la segreteria telefonica. Chi attiva la promozione online riceverà la SIM gratuitamente, senza costi di spedizione.