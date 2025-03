Super Offerte SOTTOCOSTO da Expert: solo fino al 12 marzo

Se siete fan delle promozioni da brivido, come in un film horror, Expert vi aspetta con offerte che vi faranno battere il cuore. Non lasciatevi scappare queste occasioni, sono esclusive e disponibili solo fino al 12 marzo. Non vorrete ritrovarvi, come in una scena da “L’Armata delle Tenebre”, a pentirvi di aver perso l’ultima promozione utile. Le porte di Expert sono ancora aperte, ma il tempo scorre inesorabile e una volta che la promozione sarà svanita non ci sarà modo di recuperarla. Ogni prodotto è stato selezionato per offrirvi un risparmio che difficilmente troverete altrove. I prezzi vi faranno venire la pelle d’oca, nel senso buono. Avete poco tempo per fare vostra la tecnologia che desiderate.

Le PROMO SOTTOCOSTO super pazze di Expert

Il pezzo forte? La LG 86ur78006lb, un’enorme TV da 86 pollici con risoluzione 4K, in vendita da Expert a 899 euro. Perfetta per immergervi nei vostri film o serie preferite. Se invece cercate un dispositivo compatto e versatile, la Nintendo Switch con joy-con rosso e blu è vostra a 269,90 euro. Un’occasione davvero unica per ore di divertimento senza fine. Non mancano le offerte su elettrodomestici che rendono la vita più semplice: la lavatrice Beko da 8 kg, caricamento frontale, è in saldo a soli 299 euro. E per chi cerca una lavastoviglie affidabile, Expert propone la Electrolux Ees47320l a 399 euro. Due acquisti che faranno brillare la vostra casa senza svuotarvi le tasche. Per chi è sempre in movimento, l’HP Laptop 15-fc0061nl, con display da 15.6 pollici, è in offerta solo da Expert a 449 euro. Perfetto per chi ha bisogno di un computer portatile dalle ottime prestazioni, pronto a seguirvi ovunque.

Se invece siete attenti alla cura personale, il Braun Silk-épil 9-011 flex, con la sua testina flessibile a 360°, è a 139,90 euro. Infine, se siete pronti per fare un upgrade del vostro smartphone, il nuovissimo iPhone 16 da 128GB in nero è disponibile a 829,90 euro. Un’opportunità per avere l’ultima tecnologia Apple a un prezzo speciale. Non perdete queste incredibili offerte da Expert. Avete tempo fino al 12 marzo, poi sarà troppo tardi! Correte qui sul sito.