TIM lancia un’offerta speciale per la Festa della Donna

Per celebrare la Festa della Donna, TIM ha deciso di riproporre una promozione dedicata ai suoi clienti selezionati. Tale iniziativa è chiamata “xTe 120 Giga Week”. Essa consente di ottenere 120GB di traffico dati per sette giorni, navigando alla massima velocità del 5G Ultra. Il costo dell’offerta è di soli 2,9€, ma non tutti potranno attivarla. Poiché sarà disponibile solo per chi riceverà la proposta direttamente nell’app MyTIM.

5G Ultra: la connessione più veloce di TIM

Già introdotta in passato per Halloween, questa promozione torna ora in occasione dell’8 marzo. Ma sarà attivabile fino a lunedì 10 marzo, salvo eventuali proroghe. Gli utenti che rientrano tra i destinatari dell’iniziativa, come detto, troveranno la promo nella sezione “Offerte per te” dell’app MyTIM. Per renderla facilmente riconoscibile, TIM ha inserito un’immagine con il proprio logo accanto a una mimosa. Alla quale si accompagna la scritta “Occasioni speciali, Giga straordinari”. In più, per avvisare i clienti selezionati, l’operatore invierà un SMS con tutti i dettagli dell’offerta.

Chi attiva la promo vedrà i 120GB aggiungersi al proprio traffico dati nel momento in cui riceverà l’SMS di conferma. Ma non è tutto poiché l’offerta include anche 4GB utilizzabili in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Non è necessario disattivarla manualmente. Perché al termine della settimana verrà automaticamente disattivata senza costi aggiuntivi.

La principale caratteristica della promozione è la possibilità di navigare sfruttando la rete 5G Ultra di TIM. Ma cosa significa esattamente? Il 5GUltra non è una tecnologia nuova. Bensì una denominazione commerciale introdotta da TIM per distinguere le prestazioni superiori della sua rete. Questo profilo garantisce una velocità di navigazione fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload. Offrendo anche priorità di accesso nei momenti di traffico intenso.

Al contrario, il 5G standard, incluso nella maggior parte delle offerte, ha prestazioni più limitate. La velocità massima di download è di 250Mbps, mentre l’upload raggiunge al massimo i 75Mbps. In più, a differenza del 5GUltra, non garantisce priorità in caso di rete congestionata. Insomma, grazie a “xTe 120 Giga Week“, gli utenti potranno sperimentare per una settimana le massime prestazioni della rete TIM, con una connessione più veloce e stabile. Un’occasione perfetta per chi vuole testare il 5G-Ultra senza impegni a lungo termine.