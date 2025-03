Amazon fa un regalo agli utenti: sconto IMPERDIBILE su Apple iPad

Apple iPad può essere vostro con un risparmio mai visto prima d’ora, un prezzo decisamente più basso del previsto, con la possibilità di acquistarlo nella sua variante base spendendo molto meno del previsto. Il modello di cui vi parliamo oggi, è quello di decima generazione, prevede una memoria interna di 64GB, con alle spalle anche la connessione WiFi, senza offrire la possibilità di collegarsi con SIM o eSIM.

Il prodotto può essere acquistato in quattro colorazioni differenti tra loro, parliamo di un argento, azzurro, giallo o rosso, tutte differiscono solamente per il colore della back cover, per nient’altro. Caratterizzato dalla presenza del processore A14 Bionic, prevede una CPU con 6-core ed una GPU con 4-core, il tutto arrivando a garantire prestazioni che non sono al livello dell’A16 di ultima generazione, ma comunque più che bilanciate per la fascia di prezzo di posizionamento.

Amazon shock: che regalo oggi su Apple iPad

Occasione imperdibile per gli utenti che vogliono acquistare un Apple iPad cercando di pagarlo il minimo indispensabile, infatti in questi giorni la spesa per l’acquisto della variante di decima generazione è fortemente ridotta rispetto al listino di 399 euro. La versione di cui vi stiamo parlando, difatti, va a costa circa 68 euro in meno, per arrivare ad una spesa da sostenere che corrisponde solamente 331,99 euro. Acquistatelo subito premendo questo link.

All’interno della confezione troverete quasi tutto il necessario per il suo funzionamento, essendo presenti il tablet ed il cavo USB-C per la ricarica, ma non l’alimentatore per il collegamento diretto alla presa a muro. Da notare, inoltre, che in promozione sono tutte le colorazioni attualmente incluse in catalogo, quindi potrete scegliere praticamente quella che vorrete in fase di acquisto.