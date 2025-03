Reflective: la nuova microcar full electric con ricarica wireless

Dove il traffico e l’inquinamento sono sempre più insostenibili, nasce una risposta innovativa. La microcar Reflective promette di rivoluzionare la mobilità urbana. Progettata per affrontare le sfide delle metropoli moderne, questa vettura si distingue per una caratteristica davvero unica: la ricarica wireless. Senza più fili, basta parcheggiare per ricaricare. Ma non è solo questo a renderla speciale. Grazie alla modularità della sua struttura, Reflective può trasformarsi da auto passeggeri a mezzo per il trasporto di merci. Riesce infatti ad adattarsi alle diverse esigenze divenendo un must per chi si muove in città. Al di là delle sue dimensioni compatte si tratta anche di una microcar in grado di rispondere alla crescente domanda di soluzioni di car sharing o di logistica urbana.

È un progetto frutto di un consorzio di università e aziende, tra cui l’Università degli Studi Niccolò Cusano e il consorzio italiano Scire. Hanno investito ben 8 milioni di euro circa per questa microcar, grazie anche all’aiuto da parte dell’Unione Europea. Un’iniziativa che non solo risponde alla necessità di soluzioni ecologiche, ma che promette anche di migliorare la qualità dell’aria e ottimizzare gli spazi di parcheggio nelle aree più congestionate. Ma, a dirla tutta, la microcar Reflective sembra essere più di una semplice soluzione al traffico.

Sicurezza e comfort in una microcar innovativa

La sicurezza è sempre stata una priorità per le microcar e Reflective non fa eccezione. Nonostante le sue dimensioni compatte, il veicolo ha ottenuto un eccellente punteggio di 4 stelle da Euro NCAP, un riconoscimento che la colloca tra le opzioni più sicure del mercato. Questo aspetto non è affatto secondario, considerando la necessità di rendere ogni spostamento in città non solo ecologico, ma anche sicuro. Non basta un’auto che riduce il traffico, è necessario che protegga chi la guida. Inoltre, Reflective offre un altro comfort inaspettato: un sistema di climatizzazione, che solitamente manca nelle auto di queste dimensioni. Daniele Chiappini, professore dell’Unicusano, ha sottolineato l’importanza di questa microcar per il mercato della mobilità urbana. Con la sua riconfigurabilità, la sicurezza e la comodità, Reflective potrebbe segnare una svolta. La domanda è: siamo pronti a cambiare radicalmente il nostro modo di spostarci in città?