Very Mobile offre 200 GB: c’è il 5G e tante sorprese da scoprire

Quando si decide di abbandonare un provider per sceglierne un altro, ci sono sempre diversi passaggi che si fanno. Il primo è quello di capire effettivamente dove poter andare, il secondo cosa c’è all’interno delle offerte che quel gestore propone. Tra i gestori virtuali ce ne sono alcuni che possono meritare di più l’attenzione rispetto ad altri e probabilmente il migliore del momento non può che essere Very Mobile.

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta speciale da 5,99€ al mese, dedicata a chi proviene da Iliad e da tutti i gestori virtuali. La promozione include 150 GB al mese in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti. Inoltre, chi la attiva entro oggi, 13 marzo 2025, riceverà due mesi di servizio in omaggio.

I dettagli della nuova offerta Very Mobile

L’offerta è pensata per chi cerca tanti giga e massima libertà a un prezzo contenuto. Il pacchetto prevede:

150 GB al mese con connettività 5G inclusa;

con connettività 5G inclusa; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS senza limiti verso qualsiasi operatore;

verso qualsiasi operatore; Due mesi gratis per chi attiva la SIM entro la scadenza della promozione.

Il costo mensile è bloccato per sempre, senza rimodulazioni future. Inoltre, Very Mobile non prevede vincoli né costi extra nascosti, offrendo un’esperienza trasparente.

Ecco chi può sceglierla tranquillamente

La promozione è disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (come ho.Mobile, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri). Non è invece accessibile per chi proviene da TIM, Vodafone o WindTre.

L’attivazione può essere completata online o nei negozi autorizzati, con la possibilità di ricevere la SIM a casa o di usare la eSIM per iniziare subito a navigare.

Un’occasione con scadenza imminente

L’aggiunta dei due mesi gratis rende questa offerta ancora più vantaggiosa, ma per approfittarne è necessario attivarla entro oggi, 13 marzo 2025. Per chi sta valutando un cambio operatore, questa potrebbe essere l’occasione giusta per risparmiare e ottenere una connessione 5G senza costi aggiuntivi.

Scegliendo questo gestore, gli utenti possono assicurarsi mensilmente tutto quello che serve, tra qualità e quantità dei contenuti. Il consiglio ovviamente è quello di non far passare troppo tempo affinché scada l’offerta.