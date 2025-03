TIM, super regalo per la Festa della Donna

L’operatore telefonico italiano TIM fa spesso diversi regali di rilievo ai propri utenti e non solo. Per celebrare la giornata della Festa della Donna, in particolare, l’operatore ha deciso di regalare ai propri clienti un interessante bundle. Gli utenti potranno infatti utilizzare fino a 120 GB di traffico dati extra rispetto a quelli previsti dalla propria offerta mobile ma non solo. Gli utenti potranno utilizzarli per navigare anche con il 5G Ultra di TIM. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, per la Festa della Donna ben 120 GB di traffico dati extra In 5G Ultra

Per celebrare la Festa della Donna di quest’anno, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di fare un bel regalo ai propri utenti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo ai suoi già clienti una super promozione denominata xTe 120 Giga Week. Questa super promo permetterà agli utenti di accedere ad un bundle extra piuttosto interessante rispetto a quello già previsto dalla propria offerta.

Gli utenti potranno infatti utilizzare fino a ben 120 GB di traffico dati per ben 7 giorni dal momento dell’attivazione dell’offerta. Questa opzione sarà proposta agli utenti ad un prezzo promozionale pari a soli 2,99 euro. Per attivarla, gli utenti troveranno un apposito bundle direttamente nell’app ufficiale dell’operatore. In ogni caso, sembra che l’operatore telefonico TIM stia avvisando gli utenti coinvolti con una campagna SMS apposita.

“TIM celebra la forza delle donne con 120 Giga in 5G ULTRA per 7 giorni, poi si disattiva in automatico”. Questa è la descrizione della promo resa disponibile dall’azienda TIM. Come è possibile capire, una volta attivata , la promozione per la Festa della Donna si disattiverà in maniera automatica. Ricordiamo che gli utenti potranno navigare fino a 120 GB anche con il 5G Ultra di TIM. Questo permetterà di navigare con una velocità massima fino a 2 gbps in download e fino a 300 mbps in upload.