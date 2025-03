TIM aumenta le tariffe mobili da aprile

A partire da aprile 2025, TIM introdurrà un aumento di 1,99€ al mese per un gran numero di clienti di telefonia mobile. L’operatore aveva già annunciato nei giorni scorsi una modifica tariffaria per alcuni utenti. Ma ora la platea coinvolta si allarga. L’aumento sarà applicato con il primo addebito successivo al 2 aprile e viene giustificato dalla compagnia con l’esigenza di adeguarsi alle nuove condizioni di mercato.

TIM: come evitare l’incremento o recedere dal contratto

In cambio del rincaro, TIM offre ai clienti interessati la possibilità di attivare gratuitamente uno dei due bonus previsti. Ovvero 50GB di traffico dati extra al mese oppure l’accesso alla tecnologia 5G Ultra. Quest’ultimo consente di navigare fino a 2Gbps in download e offre una priorità di accesso alla rete nelle aree coperte. Per ottenere il bonus previsto, è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 scrivendo “50GIGA ON” per i dati extra o “5GON” per la rete ultraveloce.

Per informare gli utenti coinvolti, TIM ha avviato una campagna di comunicazione mirata. Gli interessati riceveranno un SMS con i dettagli della modifica. Potranno poi ottenere informazioni personalizzate chiamando il numero 409164. Oppure consultare l’avviso pubblicato sulla pagina web dell’operatore. In più il Servizio Clienti 119 è disponibile per eventuali chiarimenti.

I clienti TIM non sono obbligati ad accettare l’aumento. Esiste infatti la possibilità di rifiutarlo e mantenere il proprio piano attuale senza variazioni di prezzo. Chi sceglie questa opzione riceverà anche un bonus di 2GB aggiuntivi al mese. Per confermare la propria volontà, è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMO ON” entro il 31 marzo 2025.

In alternativa, chi preferisce cambiare operatore o disattivare la linea può farlo senza penali o costi di disattivazione. Purché la richiesta venga inviata entro il 30 aprile 2025. TIM mette a disposizione un modulo online che può essere compilato direttamente o inviato via PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it. È possibile anche recarsi in un negozio autorizzato. Oppure contattare il Servizio Clienti al 119 per avviare la procedura.

I clienti che hanno un dispositivo acquistato a rate o un’offerta con vincolo di permanenza devono verificare attentamente le condizioni contrattuali. In questi casi, si può scegliere se continuare a pagare le rate mensili o saldare l’importo residuo in un’unica soluzione.