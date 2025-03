Kena rinnova le sue offerte mobile: più Giga, più vantaggi e nuove promozioni

A partire dal 6 marzo 2025, Kena ha introdotto una serie di nuove offerte mobile. Tutte pensate per i clienti che cercano tariffe vantaggiose, con tanti Giga e opportunità di risparmio. Tra le principali novità, vi è l’offerta Kena5,99 Promo 100. La quale garantisce minuti illimitati, 200 SMS e 100GB di traffico dati. Tale soluzione però può essere raddoppiata fino a 200GB grazie all’attivazione della Ricarica Automatica. Un’opzione che sta riscuotendo un grande successo. La tariffa è disponibile non solo per i clienti esistenti, ma anche per i nuovi utenti che attivano un numero nuovo. L’offerta è promossa sulla home page del sito ufficiale di Kena, accompagnata da un countdown che segna la sua scadenza fissata per le 23:59 del 12 marzo 2025.

Kena Mobile: novità e vantaggi per chi sceglie l’opzione dei consensi commerciali

Un’altra interessante novità riguarda la Kena6,99 Promo Rush 130. Un’offerta che include minuti illimitati, 200 SMS e 130GB di traffico dati, che possono arrivare fino a 230GB con la Ricarica Automatica. Tale promozione è stata prorogata fino alla stessa data di scadenza della Kena5,99 Promo 100, offrendo così ancora più vantaggi agli utenti. In più, dopo una breve sospensione, è tornata disponibile anche la Kena 11,99-100GB Promo, che consente di ottenere 100GB di traffico dati, con la possibilità di raddoppiare il volume grazie alla ricarica automatica.

Un altro cambiamento importante riguarda l’offerta Kena 4,99 Flash100 Online, che è stata sostituita dalla nuova versione Kena4,99 Imperdibile. Questa tariffa continua a offrire minuti illimitati, 200 SMS e 100GB al costo di 4,99€ al mese, ma con un costo di attivazione di 5€. Mentre in precedenza l’attivazione era gratuita. Ma non è tutto. In quanto Kena Mobile propone anche la Promo Consensi. La quale consente di ottenere vantaggi extra per i nuovi clienti che acconsentono al trattamento dei dati a fini commerciali. Con questa opzione, è possibile ottenere l’attivazione gratuita su diverse offerte. Tra cui la Kena5,99 Promo 100, Kena6,99 PromoRush 130 e Kena7,99 Promo-Rush 150. Se il cliente non fornisce il consenso, non ci sono modifiche sul servizio, ma si applicano i costi di attivazione standard.

Tutte le tariffe di Kena includono gratuitamente i servizi di Segreteria Telefonica, Lo Sai e Chiama Ora. Mentre il traffico dati è gestito in modalità 4G sulla rete TIM, con velocità fino a 60Mbps in download e30 Mbps in upload. In più, chi attiva la Ricarica Automatica, riceverà come bonus 100GB extra al mese su tutte le offerte a partire da 5,99€.