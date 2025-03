Gemini Live: condivisione schermo e video live entro questo mese

Durante il mobile World congress di Barcellona, Google ha presentato due nuove funzionalità di Gemini live che hanno lasciato tutti gli utenti decisamente sorpresi e contenti, stiamo parlando delle funzionalità di Video Live e Condivisione Schermo che consentono a Gemini di interagire in modo decisamente più profondo, reattivo e naturale con il suo utilizzatore.

Presto e gratis per S25

Le due funzionalità in questione consentono di godere di un’esperienza davvero senza precedenti, video live infatti consente a Gemini di accedere alla fotocamera e di analizzare tutto ciò che quest’ultima inquadra fornendo delle informazioni in tempo reale, se ad esempio infatti inquadriamo un albero, Gemini potrà darci delle informazioni aggiuntive sulla tipologia di albero e tutto ciò che magari può interessarci, condivisione schermo fa la medesima cosa ma utilizzando ciò che viene mostrato a schermo sul display ovviamente previa autorizzazione dell’utente, in tal modo Gemini potrà analizzare ciò che stiamo visualizzando per fornirci delle informazioni in più oppure lavorare sui dati visualizzati.

Queste novità saranno disponibili per gli abbonati a Gemini Advanced come parte del piano Google One AI Premium entro la fine di marzo, ma non è tutto infatti tutti i possessori di un device appartenente alla gamma Galaxy S25 potranno usufruire di questa funzionalità in modo completamente gratuito, questo poiché i device grazie alla partnership tra Google e Samsung vengono venduti con sei mesi di Gemini Advanced inclusi.

Quindi, al momento tali funzionalità saranno rese disponibili solo a coloro che hanno un abbonamento a pagamento, ma non è detto che in futuro Google non possa decidere di renderle completamente gratuite per tutti come fatto in passato con altre funzionalità, non rimane dunque che attendere la fine del mese per poter provare con mano questa tanto attesa possibilità offerta dall’intelligenza artificiale che si sta sempre più facendo spazio negli smartphone.