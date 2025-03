DeepL: in arrivo una nuova opzione AI per le traduzioni

DeepL ha recentemente annunciato una novità interessante. Quest’ultima riguarda l’introduzione di Clarify. Si tratta di una nuova funzione ideata per migliorare l’accuratezza delle traduzioni. Ciò puntando su un’interazione più approfondita con gli utenti. Tale innovazione segna un passo importante rispetto ai traduttori tradizionali. Offrendo una soluzione più personalizzabile e precisa per aziende e professionisti. La caratteristica distintiva di Clarify risiede nella sua capacità di porre domande all’utente per chiarire il contesto delle traduzioni.

DeepL introduce il nuovo modello Clarify

Spesso, le lingue presentano ambiguità legate a espressioni idiomatiche, termini tecnici o riferimenti culturali. Elementi che un traduttore automatico convenzionale potrebbe interpretare in modo errato. Con tale nuova funzione, DeepL mira a colmare suddetta lacuna. Garantendo che il risultato finale sia il più fedele possibile all’intenzione originale del testo.

Uno degli aspetti più interessanti di Clarify è la sua capacità di apprendere dalle interazioni con gli utenti. Ciò significa che più viene utilizzato, più diventa efficace. Al momento, Clarify è disponibile per gli utenti di DeepL Pro. Supporta le traduzioni tra inglese e tedesco. Con lo scopo di espandere la compatibilità a nuove lingue. L’azienda conta già oltre 200.000 clienti aziendali. Inoltre, ha visto un crescente interesse da parte di aziende di fama internazionale come Softbank, Mazda e Panasonic Connect.

L’implementazione di Clarify riflette una tendenza più ampia nel mondo della traduzione automatica. Ovvero la combinazione tra AI e supervisione umana. L’intelligenza artificiale ha fatto passi avanti importanti. Ma l’esperienza umana resta fondamentale per garantire un livello di qualità ottimale. Per tale motivo, DeepL non si limita a fornire una soluzione automatizzata, ma punta a un modello ibrido in cui la tecnologia lavora in sinergia con gli utenti. Ciò al fine di affinare il processo di traduzione. Con il lancio di Clarify, DeepL dimostra il suo impegno nel settore linguistico. Offrendo strumenti sempre più avanzati per rispondere alle esigenze del mercato.