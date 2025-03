Apple TV+ cede una serie a ITVX: segnale di una nuova strategia?

Per la prima volta, Apple TV+ ha deciso di cedere i diritti di una delle sue serie originali a una piattaforma concorrente. Suspicion, adattamento della serie israeliana False Flag, sarà infatti disponibile su ITVX. Ciò grazie ad un accordo siglato con il distributore internazionale Fifth Season. Secondo quanto riportato dalla rivista Broadcast, l’operazione rappresenterebbe una svolta importante per Apple. Poiché si tratterebbe del primo caso in cui un contenuto originale viene venduto a un altro servizio di streaming.

Perché Apple ha scelto di vendere Suspicion ?

Questa decisione potrebbe segnare un cambio di rotta nella strategia di Apple TV+. La quale finora ha sempre mantenuto l’esclusiva sulle proprie produzioni. A differenza di altre piattaforme che stringono accordi di co-produzione o vendono i propri contenuti a terzi, Apple ha sempre cercato di detenere il controllo totale delle sue opere. Un esempio è la serie Pachinko, interamente finanziata dall’azienda senza la partecipazione di altri studi. Il caso di Suspicion, invece, potrebbe essere differente: la sua origine come adattamento di un format preesistente potrebbe aver lasciato margini per una successiva rivendita.

Una possibile spiegazione è che la serie non abbia ottenuto i risultati sperati. Suspicion era stata concepita per svilupparsi su più stagioni, ma Apple TV+ ha deciso di interromperla dopo la prima, nel 2023. Questo ha reso il titolo meno strategico per il catalogo della piattaforma, spingendo l’azienda a cercare soluzioni per monetizzarlo diversamente. La vendita a ITVX potrebbe essere il modo più efficace per recuperare parte dell’investimento, evitando di lasciare il progetto inutilizzato.

Non sarebbe la prima volta che Apple TV+ si trova a gestire accordi particolari sui diritti di distribuzione. Il film CODA, ad esempio, è stato acquistato con i diritti globali, ma con alcune limitazioni territoriali. Anche serie come Severance e For All Mankind hanno avuto restrizioni nella distribuzione fisica. Questi elementi suggeriscono che Apple, pur investendo pesantemente nei contenuti originali, potrebbe iniziare a considerare modelli più flessibili per la diffusione delle sue produzioni.

Al momento, né Apple né ITVX hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla data di arrivo della serie sulla piattaforma britannica. Per ora, nel Regno Unito, l’unico modo per vedere Suspicion resta l’abbonamento ad AppleTV+. Questa operazione potrebbe essere solo il primo passo di una strategia più ampia. Poiché se la cessione di contenuti si rivelasse vantaggiosa, Apple potrebbe valutare altre vendite in futuro.