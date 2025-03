Acer sta per tornare con due nuovi entry-level

Il noto produttore tech Acer è pronto a tornare in grande stile nel settore degli smartphone e lo farà con ben due nuovi device appartenenti alla fascia entry-level del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Acerpure Acerone Liquid S162E4 e Acerpure Acerone Liquid S272E4. Entrambi saranno resi disponibili all’acquisto inizialmente per il mercato indiano direttamente su Amazon a partire dal 25 marzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Acer sta per tornare nel settore mobile con due nuovi smartphone entry-level

Il produttore tech Acer è pronto a tornare nel settore degli smartphone con ben due nuovi device. Come già accennato in apertura, il primo di questi si chiamerà Acerpure Acerone Liquid S162E4. Quest’ultimo, in particolare, affiderà le sue prestazioni ad un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio P35. Ad affiancarlo saranno presenti tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Il design sarà caratterizzato dalla presenza di un display con un notch a goccia centrale a forma di V. Il pannello sarà un IPS LCD con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione HD+. Non mancherà poi una grande batteria con una capienza di 5000 mah. Il secondo device di Acer in arrivo è il nuovo Acerpure Acerone Liquid S272E4. Quest’ultimo affiderà le sue prestazioni ad un altro processore sempre di casa MediaTek.

Si tratta del soc MediaTek Helio G36, sempre con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il display è sempre un IPS LCD, ma qui troviamo una diagonale più ampia pari a 6.74 pollici. Anche qui troviamo un notch a goccia centrale dove è collocata una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Anche qui, infine, è presente una batteria da 5000 mah.

Come già accennato in apertura, entrambi i device saranno inizialmente disponibili all’acquisto in India dal 25 marzo sullo store Amazon.