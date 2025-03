PlayStation VR2: dopo una lunghissima attesa arriva finalmente il taglio prezzo

Il mondo della realtà virtuale sta vivendo un periodo di transizione decisamente delicato, tutti i prodotti lanciati dalle grandi aziende tra le quali spiccano sicuramente Apple e PlayStation non stanno godendo del successo che le aziende stesse speravano, le responsabilità sicuramente sono molteplici e anche le cause, prima fra tutte ovviamente è il prezzo, questi dispositivi infatti hanno tutti un prezzo decisamente di livello elevato che rendono tali prodotti decisamente d’elite, elemento che ovviamente non concorre favorevolmente alla loro diffusione rendendo il loro mercato decisamente piccolo e poco redditizio per i marchi.

Taglio per PS VR2

La nota azienda giapponese, dunque sull’onda di questa situazione ha deciso di prendere le redini del problema cercando di dare una piccola svolta, dopo un lunghissimo periodo di tempo caratterizzato da un prezzo stazionario ora il suo dispositivo PlayStation VR2 verrà venduto in Italia ad un prezzo di listino pari a 449,99 €, con un taglio dunque di 150 € rispetto al prezzo iniziale di lancio, decisamente consistente soprattutto se pensiamo al fatto che si tratta del modello di ultima generazione arrivato nei mercati relativamente da poco.

Ovviamente quella dell’azienda è una mossa dettata dal desiderio di rivitalizzare un mercato ormai troppo statico che sicuramente nuoce alle tasche di Sony, come se non bastasse quest’ultima nonostante il ribasso importante ha mantenuto inalterato il bundle presente con il dispositivo e ha annunciato anche l’arrivo di tantissimi nuovi titoli che sicuramente renderanno quest’oggetto molto più appetibile, Ovviamente tutto ciò specchio della mancato raggiungimento di determinati traguardi di mercato che avrebbero reso il dispositivo senza alcun dubbio un accessorio imprescindibile nell’esperienza PlayStation, purtroppo per Sony però così non è stato, ora non rimane che attendere per capire se questo cambiamento riuscirà a smuovere il tutto oppure no, la prima impressione resta senza alcun dubbio che l’investimento da fare per un accessorio decisamente di nicchia è ancora troppo elevato.