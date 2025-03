Wear OS 5.1 arriva sui Pixel Watch: tutte le novità

Google ha avviato la distribuzione di Wear OS 5.1 per i Pixel Watch 3 e PixelWatch 2, nell’ambito del nuovo Feature Drop. Anche se la numerazione dell’aggiornamento può sembrare minore, in realtà il salto è enorme. Poiché segna il passaggio da Android 14 ad Android15 come base del sistema operativo. Questo cambiamento porta con sé miglioramenti in termini di stabilità e prestazioni. Oltre che a nuove funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza utente.

Pixel Watch: funzionalità inedite e miglioramenti generali

Al momento, l’update è disponibile esclusivamente per le versioni Bluetooth/Wi-Fi degli smartwatch di Google. Le varianti LTE, invece, non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento. Di conseguenza potrebbero dover attendere ancora qualche settimana prima di poterlo scaricare. La build rilasciata per i Pixel Watch 3 e 2 è identificata dal codice BP1A.250305.019.W3. Mentre per la prima generazione dello smartwatch arriverà successivamente con la versione BP1A.250305.019.W2.

Wear OS 5.1 introduce una serie di novità che interessano diversi aspetti dell’esperienza d’uso degli smartwatch. Tra le funzioni più rilevanti, vi è il rilevamento della perdita delle pulsazioni del polso, attualmente disponibile solo per i Pixel Watch 3 negli Stati Uniti. Sempre sullo stesso modello, è stato aggiunto il supporto al monitoraggio del ciclo mestruale tramite l’app Fitbit. Ampliando così le funzionalità legate alla salute.

Oltre a queste novità, l’aggiornamento migliora anche il sistema di conteggio dei passi. Rendendolo più preciso grazie a un algoritmo ottimizzato. In più, è stata perfezionata la gestione dei controlli multimediali, offrendo un’interfaccia più intuitiva per tutti i dispositivi compatibili. Un altro miglioramento riguarda la funzione di auto rilevamento dell’orario del sonno. Opzione ora disponibile anche per Pixel Watch 2. Per gli sviluppatori, invece, WearOS 5.1 introduce nuove opportunità. Tra cui la possibilità di sfruttare lo speaker integrato degli smartwatch per la riproduzione dell’audio e il supporto alle API Credential Manager.

Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento direttamente nelle impostazioni del proprio smartwatch. Chi preferisce installarlo manualmente, invece, può scaricare le immagini OTA dal sito ufficiale di Google.