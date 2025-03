Pixel Watch 3: la funzione salvavita arriva negli USA

A partire dalla fine di marzo, il Pixel Watch 3 di Google introdurrà negli Stati Uniti una nuova funzione. Si tratta di un’ avanzata opzione di sicurezza che potrebbe rivelarsi fondamentale per la salute degli utenti. La Food and Drug Administration ha approvato il “rilevamento della perdita di polso”. Ovvero una tecnologia che permette allo smartwatch di riconoscere l’assenza di battito cardiaco e chiamare automaticamente il 911.

Pixel watch 3 e sicurezza: una tecnologia sempre più essenziale

Questo sistema è stato progettato per intervenire in situazioni di emergenza. Come arresti cardiaci o incidenti gravi. In cui chi indossa il dispositivo potrebbe non essere in grado di chiedere aiuto. Se il Pixel Watch 3 rileva l’assenza di battito, avvia immediatamente una chiamata ai soccorsi. Aumentando le possibilità di un intervento tempestivo.

Già disponibile in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, tale funzionalità rappresenta un passo avanti nell’evoluzione degli smartwatch. I quali stanno diventando strumenti sempre più avanzati per la protezione della salute. Non si tratta solo di fitness e notifiche. I moderni smartwatch stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella sicurezza personale. Oltre al “rilevamento della perdita di polso”, il Pixel Watch 3 offre altre funzioni avanzate. Come, ad esempio, il controllo di sicurezza, che consente di condividere la posizione con un contatto di fiducia. Ma anche il rilevamento delle cadute o degli incidenti d’auto.

Google però non è l’unica azienda a investire in queste tecnologie. Anche Apple, con i suoi AppleWatch, ha già introdotto sistemi di monitoraggio avanzati. Dimostrando quanto i device indossabili possano essere utili in situazioni critiche. Con l’introduzione di questa nuova funzione, Google si posiziona così come un concorrente diretto in un settore che punta sempre più alla prevenzione e alla sicurezza delle persone.

L’integrazione dell’AI e sensori sofisticati sta trasformando gli smartwatch in dispositivi in grado di fare la differenza tra la vita e la morte. In futuro, l’innovazione potrebbe portare a strumenti ancora più avanzati. Capaci di monitorare costantemente i parametri vitali e intervenire in tempo reale in caso di emergenza.