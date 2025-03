Gemini Live: in arrivo sulla Now Bar dei Galaxy S25

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, ovviamente tutti i grandi marchi legati al mondo della tecnologia vogliono dire la loro e stanno cercando in tutti modi di prendersi il mercato e la scena con le loro proposte uniche nel loro genere e che stanno andando incontro ad una sempre maggiore integrazione all’interno dei vari sistemi disponibili, un esempio evidente ovviamente è rappresentato da Gemini, il sistema prodotto da Google infatti ha iniziato a piccoli passi ma con grandi aspettative e piano piano sta arrivando in un sempre crescente numero di rami del mondo della tecnologia di consumo.

Se da un lato Apple con la sua Apple intelligence sta integrando sempre più funzionalità e addirittura ChatGTP con un vero e proprio add on, Ora è il turno di Samsung che sta integrando all’interno della Now Bar proprio l’intelligenza artificiale di Google nella sua versione live, parliamo per l’appunto di Gemini live.

In fase di test

Per chi non lo sapesse l’ultima generazione degli smartphone top di gamma dell’azienda coreana hanno introdotto la nota barra dinamica visualizzabile nel blocco schermo, quest’ultima ovviamente sta ricevendo aggiornamenti costanti e sta godendo di una profonda integrazione con applicazioni proprietarie e non, a quanto pare la prossima sarà proprio Gemini, si evince ciò con la versione 16.6.28.ve.arm64 dell’app Google che consente per l’appunto di visualizzare l’intelligenza artificiale indiretta live sulla barra interattiva di Samsung per poter verificare se quest’ultima è in ascolto attivo e dunque in grado di interagire oppure no in modo tale anche da poter decidere se bloccarne la ricezione oppure lasciarla attiva.

Al momento come potete intuire, si tratta comunque di una fase di test che prevede l’introduzione solo per pochi utenti in maniera del tutto casuale, non è chiaro quando le due aziende opteranno per il rilascio globale, potrebbe anche essere che la direzione sia legata ad un rilascio graduale, che piano piano coinvolgerà tutti gli utenti in possesso dell’ultima generazione di smartphone coreani per poi arrivare anche sulle generazioni precedenti non appena riceveranno l’ultimo aggiornamento dell’interfaccia grafica di Samsung.