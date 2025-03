Vision Pro: emerso un indizio sul suo arrivo in Italia?

Apple continua a spingere l’innovazione nel settore della realtà aumentata. Ciò grazie al rilascio della seconda beta di visionOS 2.4. Il nuovo aggiornamento introduce importanti novità per il Vision Pro. Tra le migliorie spicca il supporto ad Apple Intelligence. In tal modo, il visore viene arricchito da una serie di funzionalità avanzate basate sull’AI. Quest’ultime promettono un’esperienza d’uso più fluida e personalizzata. Un’ulteriore novità riguarda l’aggiunta del supporto alla lingua italiana e spagnola. Una decisione che potrebbe indicare l’arrivo imminente del Vision Pro anche in Italia e Spagna.

Apple: nuovo aggiornamento per il suo Vision Pro

Finora, il visore supportava un numero limitato di lingue. L’inclusione dell’italiano e dello spagnolo nella beta suggerisce che Apple stia preparando il terreno per una prossima espansione in suddetti mercati. Tra le novità introdotte dal visionOS 2.4 c’è una nuova applicazione chiamata Spatial Gallery. Quest’ultima è stata pensata per offrire un’esperienza immersiva unica. Gli utenti potranno esplorare una vasta gamma di contenuti visivi, tra cui video e immagini spaziali realizzate da fotografi e filmmaker professionisti.

Per facilitare la gestione del Vision Pro, Apple ha inoltre sviluppato una nuova applicazione per iPhone. Quest’ultima verrà installata automaticamente con iOS 18.4 beta 2. La nuova app consente agli utenti di scaricare contenuti, gestire le impostazioni del visore e accedere a informazioni tecniche. Inoltre, all’interno dell’app c’è la sezione “My Vision Pro“. Qui è possibile accedere a guide dettagliate e tutorial. Inoltre, la funzione “This Week” mette in evidenza contenuti consigliati, tra cui app, giochi e film in 3D.

L’integrazione dell‘intelligenza artificiale in visionOS rappresenta un passo importante. Apple ha annunciato che visionOS 2.4 e iOS 18.4 saranno rilasciati pubblicamente ad aprile 2025. Periodo che potrebbe coincidere con l’arrivo ufficiale del Vision Pro in Italia e Spagna. Anche se non ci siano conferme ufficiali sui prezzi, è probabile che il visore mantenga una fascia di costo simile a quella di altri paesi europei. Con il modello base da 256GB venduto a circa 3.999 euro.