New York usa gli smartphone per controllare i binari della metro

Pensavi che il tuo smartphone fosse solo per telefonare, chattare o scorrere meme? Beh, a quanto pare può fare molto di più. Il Metropolitan Transportation Authority (MTA), l’ente che gestisce i trasporti pubblici di New York, ha trovato un modo davvero insolito per usare i Google Pixel: monitorare lo stato dei binari della metropolitana. E la cosa sorprendente è che ha funzionato alla grande.

Dai selfie ai binari con Google Pixel

New York ha una delle reti metropolitane più grandi e trafficate al mondo, con oltre 1.000 km di binari da controllare costantemente per garantire sicurezza ed efficienza. Tradizionalmente, questo lavoro viene svolto con veicoli specializzati pieni di sensori, che rilevano problemi come binari storti, vibrazioni anomale o altre irregolarità. Ma questi strumenti sono costosi, e mantenerli operativi su una rete così estesa non è affatto semplice.

Ecco allora che è nata un’idea tanto semplice quanto geniale: usare uno smartphone. Il MTA ha deciso di testare i Google Pixel, fissandoli alle carrozze della metropolitana e sfruttando una tecnologia chiamata TrackInspect. Questo sistema utilizza i sensori degli smartphone per raccogliere dati sulle vibrazioni e i suoni mentre il treno è in movimento. Poi, grazie all’intelligenza artificiale, queste informazioni vengono analizzate per individuare problemi sui binari, come irregolarità che potrebbero causare guasti o incidenti.

Il risultato? Gli smartphone hanno identificato il 92% dei problemi, con una precisione sorprendente. Non male per un dispositivo che normalmente usiamo per guardare video su YouTube o scattare selfie.

Questo esperimento apre scenari interessanti. Da un lato, potrebbe ridurre enormemente i costi di manutenzione, perché invece di utilizzare macchinari costosissimi, basterebbe un semplice telefono ben posizionato. Dall’altro, dimostra ancora una volta la potenza degli smartphone moderni, che si rivelano strumenti incredibilmente versatili, ben oltre il loro uso quotidiano.

Insomma, la prossima volta che pensi di cambiare smartphone, fermati un attimo: potresti avere tra le mani un piccolo laboratorio su quattro pollici e mezzo, capace di molto più di quello che immagini.