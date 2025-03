Truffa deepfake su YouTube: il falso CEO inganna i creator

L’intelligenza artificiale continua a rivoluzionare diversi settori. Ma il suo utilizzo illecito sta diventando sempre più sofisticato. L’ultima truffa del momento ha colpito YouTube. Dimostrando quanto i deepfake possano essere pericolosi. Un video contraffatto del CEO della piattaforma, Neal Mohan, è stato diffuso privatamente con l’obiettivo di ingannare i creator e indurli a fornire le proprie credenziali di accesso. Spacciato per un annuncio ufficiale dell’azienda, il filmato invita le persona a compiere un’azione urgente per proteggere i propri guadagni.

L’intervento di YouTube e l’aumento delle minacce digitali

Alcuni utenti su Reddit hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio con un link a un video privato su YouTube. Nel filmato, il falso Mohan avvisa che stanno per entrare in vigore nuove regole sulla monetizzazione. Da qui per evitare la sospensione dei pagamenti, è necessario seguire precise istruzioni. Il messaggio include un link che porta a un sito fraudolento. Su cui viene chiesto di inserire le proprie credenziali o di scaricare un file. Questo file, però, contiene invece un malware progettato per sottrarre dati sensibili. Come ad esempio password e informazioni finanziarie.

L’aspetto più pericoloso della truffa è la sua previsione. Il deepfake è infatti realizzato con estrema precisione, riproducendo in modo convincente voce e movimenti del vero CEO. In più, il fatto che il video venga condiviso in modalità privata rende la truffa ancora più credibile. Poiché induce ancora di più a considerarlo autentico e ad abbassare le difese.

Dopo le segnalazioni, YouTube ha rilasciato un comunicato ufficiale per mettere in guardia i creator. L’azienda ha chiarito che non utilizza mai video privati per comunicare aggiornamenti sulle politiche di monetizzazione. Di conseguenza ha invitato gli utenti a non cliccare su link sospetti. Nel messaggio, la rinomata piattaforma ha sottolineato che simili tentativi di phishing possono portare al furto di dati o all’installazione di malware. Tutto ciò con gravi conseguenze per la sicurezza degli account.

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, nel prossimo futuro questi attacchi diventeranno ancora più realistici e diffusi. Aziende e utenti dovranno quindi adottare strategie di difesa più efficaci per proteggersi da queste minacce digitali.