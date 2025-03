Nuova truffa pericolosa, così hanno svuotato il conto di decine di italiani

Quando una truffa arriva dal web è davvero difficile risalire a chi l’ha diffusa. Al momento la questione sembra essere molto delicata in quanto tantissimi utenti ci sono cascati ancora una volta, perdendo i loro dati personali e nel peggiore dei casi anche dei soldi dal conto in banca. Questi tentativi di inganno riescono spesso ad andare a buon fine, soprattutto quando l’utente dall’altro lato non è troppo esperto in merito alla questione. Oggi c’è un nuovo messaggio che sta girando in Italia.

Truffa phishing da evitare: il messaggio che ha fregato decine di persone è ancora in giro

Il testo qui in basso parla di una conoscenza imminente con una bella ragazza di cui viene allegata anche la foto all’interno della mail. Ovviamente non c’è nulla di reale, ma solo l’ennesimo inganno pronto a derubare le persone e a fregarle. Ecco il testo completo da leggere:

“Ciao, sono Calliope, mi piacerebbe conoscerti.

Mi piace molto stare al telefono con gli uomini interessati a me e di certo tu potresti essere uno di questi.

Se poi sei sicuro di prendermi, sarai il mio unico uomo che conosco in questo periodo.

Il mio nickname Calliope_bitch è pubblicato su un sito di incontri.

Prova a trovarmi, chiacchieriamo.

Ti sto aspettando! Tuo, Calliope“.

Oltre a questo messaggio però ce ne sono anche tanti altri, in quanto più persone hanno lamentato diverse truffe. La prima truffa è sicuramente quella del pacco non consegnato, la quale va avanti da anni e alla quale cascano ancora tantissime persone. Bisogna dunque stare molto attenti, anche perché in questo modo si potrebbero regalare i propri dati personali ad altri truffatori. Un altro inganno arriva a nome di Telepass: qualcuno potrebbe credere di aver ricevuto un regalo ma in realtà non è così, per cui stare attenti è d’obbligo anche in questa situazione.