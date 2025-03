Tim Young: la tariffa perfetta per i giovani con 200 giga e 5G

Se hai meno di 30 anni e sei alla ricerca di un’offerta che faccia davvero la differenza, la TIM YOUNG è quello che fa per te! Con 200 Giga in 5G ULTRA, questa offerta ti permette di navigare a velocità pazzesche, senza preoccuparti di rimanere senza dati. E non è tutto! Avrai minuti illimitati e 200 SMS, per fare tutte le telefonate e inviare tutti i messaggi che vuoi, senza stress. E se sei uno di quelli che ama viaggiare, con 20 Giga da usare in Europa, non dovrai più temere di rimanere senza connessione mentre esplori nuovi posti.

Perché TIM YOUNG è così speciale?

Immagina di avere 200 Giga di traffico dati, tutti pronti per essere utilizzati in un lampo grazie alla velocità del 5G ULTRA, che ti permette di scaricare e caricare a una velocità incredibile: fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Parliamo di una connessione che non teme confronti, con priorità di accesso alla rete 5G TIM nelle aree coperte, il che significa meno rallentamenti, anche quando la rete è più affollata.

E se pensi che 200 Giga siano troppi, tranquillo! Se li finisci, in Italia la connessione si blocca (niente panico), mentre in Europa costa solo 0,154 cent/MB. Così, anche se sei in viaggio, sei sempre online senza brutte sorprese.

E non finisce qui: TIM UNICA Power

Se hai anche una linea fissa TIM, con TIM UNICA Power puoi fare ancora di più! Avrai Giga illimitati per tutte le SIM associate, oltre a 6 GB/mese da usare in Europa. E se ti affretti ad attivarlo entro l’8 di giugno, l’abbonamento mensile di 1,90€ sarà azzerato! Quindi, ancora più Giga e zero costi aggiuntivi.

In sintesi, TIM YOUNG non è solo un’offerta, è un’esperienza digitale che ti permette di navigare, chiamare e messaggiare senza limiti. E con TIM UNICA Power, puoi unire l’utile al dilettevole se hai anche una linea fissa, per tenere tutto sotto controllo in un’unica fattura. Se sei giovane e vuoi fare il pieno di dati senza pensieri, questa è l’offerta che fa per te!