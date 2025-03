TIM aumenta i prezzi: incrementi di 2 euro su alcune offerte mobili

Dal 3 maggio 2025, alcuni clienti TIM vedranno un aumento di 2€ al mese sulla propria offerta mobile. L’operatore ha deciso di modificare i prezzi per adeguarsi alle nuove condizioni di mercato. Si trova così ad applicare la seconda rimodulazione in pochi giorni.

Chi subirà questa modifica riceverà un messaggio da TIM con tutti i dettagli e avrà la possibilità di scegliere tra due bonus. Il primo consiste in 50GB extra ogni mese, attivabili inviando un SMS al 40916 con il testo “50GIGA ON”. Il secondo riguarda l’attivazione gratuita del 5G ULTRA di TIM. La quale può essere richiesta con un messaggio contenente “5G-ON” allo stesso numero. Entrambi i vantaggi verranno concessi solo se l’utente accetterà il nuovo costo della propria offerta.

TIM: le alternative per chi non vuole pagare di più

Non tutti i clienti però saranno disposti ad accettare il rincaro. Per questa ragione TIM permette di recedere gratuitamente dal contratto senza costi aggiuntivi o penali. Chi sceglierà questa opzione potrà chiudere definitivamente la linea. In alternativa effettuare la portabilità del numero verso un altro operatore.

Per esercitare il diritto di recesso, bisognerà semplicemente compilare un modulo online già disponibile sul sito ufficiale di TIM. Il documento potrà poi essere inviato via PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it. Oppure consegnato presso un negozio TIM oppure gestito telefonicamente chiamando il 119.

Esiste anche un’altra soluzione per chi desidera mantenere la propria offerta senza subire l’aumento. Infatti i clienti potranno continuare a pagare lo stesso prezzo seguendo un semplice procedimento. Ovvero inviare un SMS con il testo “CONFERMA ON” al 40916 entro il 31 marzo 2025. In più riceveranno in cambio anche 2GB extra ogni mese. Per finire, chi non vuole accettare la modifica ma neanche cambiare operatore può disattivare l’offerta attuale e sceglierne una nuova tra quelle disponibili sul sito TIM o contattando il servizio clienti da cui potrete ricevere immediatamente assistenza.