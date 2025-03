TIM, arrivano sul catalogo i nuovi Samsung e Oppo Reno 13

Per tutti gli amanti della tecnologia sono stati giorni piuttosto intensi. Sono stati infatti annunciati ufficialmente sul mercato numerosi dispositivi, tra cui ad esempio la nuova serie Oppo Reno 13 e I nuovi Samsung Galaxy A. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di aggiungere al suo catalogo di device acquistabili a rate anche questi nuovi smartphone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, si aggiungono al catalogo i nuovi Oppo Reno 13 e i nuovi Samsung Galaxy A

In questi ultimi giorni sono stati aggiunti al catalogo di device acquistabili con TIM numerosi smartphone a marchio Oppo e Samsung. Come già accennato in apertura, tra questi c’è la nuova serie di punta del produttore tech Oppo, ovvero i nuovi Oppo Reno 13. Questi saranno acquistabili sia dai nuovi clienti dell’operatore (sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiede la portabilità da altri operatori telefonici) sia per chi è già cliente dell’operatore.

Nello specifico, il nuovo Oppo Reno 13 F 5G sarà acquistabile ad un prezzo di soli 5 euro al mese. Oppo Reno 13 FS 5G sarà invece disponibile all’acquisto ad un prezzo di 7 euro al mese. Si sale leggermente per Oppo Reno 13 5G e Oppo Reno 13 Pro 5G, i quali sono acquistabili con prezzi da 12 e 17 euro al mese. Oltre a questi, poi, l’operatore telefonico italiano ha aggiunto al suo catalogo anche i nuovi smartphone di fascia media di casa Samsung.

Il primo di questi è il nuovo Samsung Galaxy A26 5G. Quest’ultimo, in particolare, è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 7 euro al mese. Il secondo device aggiunto al catalogo è il nuovo Samsung Galaxy A36 5G, il quale è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 9 euro al mese. Infine, il terzo device di questa serie è il nuovo Samsung Galaxy A56 5G. In questo caso, per acquistarlo gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 10 euro al mese.

Ricordiamo comunque che il catalogo messo a disposizione da TIM è piuttosto vasto. È ad esempio disponibile all’acquisto anche il nuovo Motorola Moto G15 ad un prezzo di soli 2 euro al mese.