Mozilla 136 porta novità: Sidecar nuova e schede verticali, come funzionano

Sono arrivate novità importanti per gli utenti che usano il browser web Mozilla Firefox. Quest’ultimo infatti si è aggiornato nuovamente con dei cambiamenti che riguardano l’interfaccia e che favoriscono sia il multitasking che la navigazione. Innanzitutto ecco le schede verticali ma non può mancare una menzione per la Sidebar rivisitata oltre altre opzioni per la privacy degli utenti.

Schede verticali: un nuovo modo di navigare

Finalmente anche Firefox supporta le schede verticali, una funzione già presente in altri browser come Microsoft Edge. Invece di occupare spazio in alto, le schede vengono visualizzate in un elenco laterale, risultando più comode per chi lavora con molte finestre aperte.

Per attivarle bisogna solo cliccare con il tasto destro sulla barra degli strumenti e selezionare “Attiva schede verticali”. Sono tanti gli utenti che durante la fase di test hanno espresso il loro parere favorevole in merito a questa novità, facendo anche un paragone con il passato.

Sidebar rinnovata: più strumenti a portata di mano

Un altro miglioramento riguarda la sidebar, ora più pratica e accessibile. Può essere attivata da Impostazioni > Generale > Layout del browser e offre accesso rapido a diversi strumenti, tra cui:

Segnalibri e cronologia , per riprendere la navigazione in un attimo;

, per riprendere la navigazione in un attimo; Schede sincronizzate , per continuare da un altro dispositivo;

, per continuare da un altro dispositivo; Un chatbot AI a scelta, per assistenza immediata senza lasciare la pagina aperta.

Questa barra laterale ridisegnata permette di ridurre il disordine nell’interfaccia, rendendo la navigazione più fluida.

Miglioramenti alla privacy e alla gestione dei dati

Firefox 136 introduce anche nuove opzioni per la privacy. Ora, quando si cancellano i dati di navigazione, è possibile eliminare separatamente le informazioni salvate nei moduli rispetto alla cronologia di navigazione, dando maggiore controllo sui dati che si desidera conservare o rimuovere. Si tratta dunque di un aggiornamento che contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti e che porterà Mozilla ancora più in alto.