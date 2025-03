Iliad Giga 150, nuova promo solo per i già clienti

L’operatore telefonico Iliad ha da poco reso disponibile una nuova offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova promo nota come Iliad Giga 150. Tuttavia, rispetto al passato, questa offerta è rivolta soltanto ai già clienti dell’operatore che desiderano effettuare un upgrade rispetto alla propria offerta attuale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, arriva la nuova promo Iliad Giga 150 per alcuni già clienti dell’operatore

A partire dalla giornata di ieri 6 marzo 2025 è stata resa disponibile una nuova offerta dell’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata Iliad Giga 150. Quest’ultima, a differenza di quanto fatto in passato, è rivolta esclusivamente ai già clienti dell’operatore telefonico.

Questi già clienti dovranno però effettuare un upgrade rispetto alla propria offerta iniziale. Ciò significa che la loro offerta deve avere un costo inferiore o uguale a 8,99 euro al mese, che è per l’appunto il prezzo della nuova offerta resa disponibile da Iliad. I già clienti possono comunque attivare anche altre offerte dell’operatore effettuando un upgrade, come ad esempio Iliad Giga 120 oppure Iliad Giga 250.

Tornando alla nuova offerta proposta da Iliad, Iliad Giga 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G e 4G+. Oltre a questo, il bundle dell’offerta arriva ad includere ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, come già detto, è pari a soli 8,99 euro al mese. Ricordiamo inoltre che questa offerta propone anche minuti illimitati per chiamare alcune destinazioni straniere.

Tra le altre offerte attivabili dai già clienti, come già detto, c’è anche l’offerta Iliad Giga 120. In questo caso gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.