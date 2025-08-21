Su Microsoft Edge arriva la nuova interfaccia Olympia

Negli ultimi mesi Microsoft ha avviato una serie di test interni su Edge. L’azienda ha introdotto un’interfaccia sperimentale che porta il nome provvisorio di “Olympia”. Tale novità, già individuabile in alcune release Canary, mostra un approccio radicalmente diverso. Qui Copilot non è più un semplice accessorio, ma parte integrante del modo stesso in cui si naviga. La novità che balza subito all’occhio è lo spostamento della barra degli indirizzi. Da sempre collocata nell’angolo in alto a sinistra, viene ora trasferita al centro della parte superiore della finestra. L’idea sembra essere quella di fondere ricerca, scrittura e navigazione in un unico strumento.

Microsoft Edge: ecco i cambiamenti in arrivo

Il nuovo design conserva comunque la doppia possibilità di visualizzare le schede in modalità verticale o orizzontale. Nel layout verticale, i tab vengono raccolti in un menu compatto a tendina. Mentre in quello orizzontale appaiono allineati sotto la barra centrale. Nonostante le immagini e i test già disponibili, Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su Olympia. Ciò lascia spazio a molte interpretazioni.

Alcuni osservatori pensano che si tratti di una modalità dedicata espressamente a Copilot. Dunque, concepita per offrire un contesto in cui l’intelligenza artificiale diventa il centro della scena. Altri, invece, vedono in Olympia un possibile rinnovamento generale di Microsoft Edge. In tal caso, si tratterebbe di un tentativo di ridisegnare il browser per renderlo più riconoscibile in un mercato dove Chrome continua a dettare legge con la sua enorme diffusione.

Chi ha avuto modo di attivare l’interfaccia sperimentale può comunque farsi un’idea di ciò che Microsoft immagina per il futuro di Edge. Con tali premesse, sembra che l’azienda punti ad un browser meno tradizionale, dove AI e navigazione convivono in modo naturale. Resta da capire se tale visione diventerà davvero parte dell’esperienza quotidiana degli utenti. O se, in alternativa, rimarrà soltanto un interessante esercizio di stile.