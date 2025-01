Mozilla continua a perfezionare il suo celebre browser con il rilascio dell’aggiornamento 134.0.2. La nuova versione è già disponibile per il download tramite il sistema integrato di aggiornamento o il sito ufficiale. Essa risulta essere molto importante in quanto in grado di risolvere una serie di problematiche segnalate dagli utenti. Riesce così a migliorare in maniera considerevole l’esperienza di navigazione.

Tra i principali interventi si segnala la correzione di bug che impedivano il funzionamento corretto dei link HTML. Una problematica emersa con la precedente versione.

Mozilla: bug risolti e nuove funzionalità in arrivo

Ma non è tutto. L’ aggiornamento di Mozilla infatti, ha risolto anche i problemi relativi alla visualizzazione dei report di crash in alcune versioni localizzate di Firefox. Correzioni rilevanti hanno riguardato anche il debugging delle estensioni. Il quale risultava compromesso a causa di errori nel reinvio delle richieste di rete tramite gli strumenti per sviluppatori. Non meno importante è stata l’eliminazione di un malfunzionamento che causava un consumo anomalo di dati dai service worker.

L’aggiornamento 134.0.2 segue di pochi giorni il rilascio della patch 134.0.1. Quest’ ultimo aveva affrontato criticità legate ai crash all’avvio, blocchi dell’interfaccia su siti popolari come Google e YouTube. Oltre che malfunzionamenti nel menu di selezione dei motori di ricerca. La novità principale resta però il continuo affinamento di una versione, la 134, lanciata lo scorso 7 gennaio. Essa aveva introdotto funzionalità importanti come la riproduzione video HEVC accelerata tramite hardware su Windows, gestures migliorate per il touchpad su Linux e un layout rinnovato della pagina “Nuova Scheda”. Già disponibile per un numero maggiore di utenti negli Stati Uniti e in Canada.

Per effettuare l’update, è sufficiente utilizzare la funzione integrata nel browser o scaricare la nuova versione dal sito ufficiale di Mozilla. Nonostante gli aggiornamenti però, sembra che alcuni utenti abbiano segnalato alcune mancanze. Tra cui l’impossibilità di effettuare videochiamate su Facebook o di stampare documenti PDF in bianco e nero. Tutti problemi che altri browser non presentano.