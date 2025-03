Disney+ le serie TV e i film di marzo 2025: l’elenco completo

È arrivato un mese davvero importante per chi ha un abbonamento a Disney+ in quanto ci sono diverse serie TV e diversi film di animazione di livello. Ci sono anche documentari e produzioni originali, tra cui alcuni nomi che piaceranno di certo al pubblico.

Le principali novità di marzo su Disney+

Daredevil: Rinascita (dal 5 marzo)

Quale migliore occasione per il vigilante di Hell’s Kitchen per farsi vedere in giro? Ecco una nuova serie carica di azione e tensione. Sarà compito dell’avvocato di G. e giustizia di notte Matt Murdock, affrontare delle nuove sfide e placare il suo senso di vendetta. Una produzione che promette combattimenti intensi, atmosfere cupe e un grande ritorno per i fan della Marvel.

O’Dessa (dal 20 marzo)

Si tratta di un film di fantascienza unito al mondo della musica che spiega le vicende di una ragazza in un viaggio pericoloso per via di un antico cimelio di famiglia. La colonna sonora sarà davvero eccitante, così come le trame tra le quali la protagonista dovrà alternarsi.

Oceania 2 (dal 12 marzo)

Vaiana torna con una nuova avventura tre anni dopo gli eventi del primo film. Chiamata dai suoi antenati, si imbarca in un viaggio epico attraverso mari inesplorati, accompagnata ancora una volta dal semidio Maui e da un gruppo di navigatori inaspettati. Un sequel che promette emozioni, colonna sonora indimenticabile e spettacolari scenari oceanici.

David Blaine: Do Not Attempt (dal 24 marzo – primi due episodi)

L’illusionista David Blaine viaggia per il mondo alla ricerca di persone capaci di compiere imprese straordinarie. Una docuserie National Geographic che esplora la magia come strumento di connessione tra culture diverse.

Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio (dal 28 marzo)

Una commedia per tutta la famiglia, dove un ragazzino e la sua famiglia vivono una vacanza da incubo in Messico dopo aver scoperto un idolo maledetto. Sfortunati eventi e momenti esilaranti si susseguono, in un viaggio che metterà alla prova la loro unione familiare.

Una mamma per amica (dal 1 marzo – tutte le stagioni)

La serie cult che ha segnato intere generazioni arriva su Disney+ con tutti gli episodi. Un viaggio tra dialoghi brillanti, rapporti madre-figlia, caffè senza fine e momenti di pura ironia, per chi non l’ha mai vista e per chi ha voglia di un rewatch nostalgico.

Another You (dal 7 marzo)

Un film dal sapore surreale e filosofico, che segue Mümtaz, un uomo che si ritrova a rivivere il suo ultimo giorno ogni volta in un corpo diverso. Una storia profonda e intrigante, che esplora il destino e l’identità attraverso una narrazione fuori dagli schemi.

Disney+ non si ferma qui

Oltre a queste grandi novità, il catalogo si arricchisce con titoli imperdibili come:

Deli Boys (dal 15 marzo), una serie avventurosa su due fratelli che cercano di salvare la loro famiglia con metodi poco ortodossi;

Will Trent (dal 15 marzo), basata sulla popolare serie di romanzi gialli;

Sly Lives! (dal 19 marzo), una docuserie che racconta la carriera di Sylvester Stallone;

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke (dal 26 marzo), un documentario che esplora il lato oscuro della celebrità sui social.

Marzo su Disney+ si preannuncia ricco di contenuti per tutti i gusti, tra avventure epiche, serie iconiche e storie uniche. Che si tratti di un nuovo film originale o di una maratona di una serie classica, il mese promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di cinema e TV.