Iliad, scopri l’imperdibile offerta per la casa

L’operatore telefonico Iliad durante il 2024 è stato premiato da nPerf come la fibra più veloce d’Italia.

L’operatore francese è conosciuto proprio grazie alla qualità dei suoi servizi e alla trasparenza delle sue offerte, sia per quanto riguarda la telefonia mobile, ma anche per la fibra.

Iliad: scopri l’offerta per la fibra più veloce d’Italia

L’interessante offerta per la fibra più veloce d’Italia di Iliad prevede una connessione 100% fibra, un modem con tecnologia Wi-Fi 7 e soprattutto la famosa trasparenza dell’operatore, che promette ai clienti che nel corso degli anni non ci saranno aumenti e costi nascosti.

La tariffa ha un costo di 21,99 € al mese per sempre per tutti gli clienti Iliad che hanno già un’offerta mobile di 9,99 € o 11,99 € al mese, e un costo di installazione di ben 39,99 €.

Inclusi nell’offerta, oltre la fibra ottica e il modem in comodato d’uso gratuito, si hanno chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali e l’app Iliadbox connect per gestire tutte le forniture.

Iliad: quali sono le offerte mobili?

Per quanto riguarda le offerte mobile da poter attivare per avere anche l’offerta con la fibra, tra le più convenienti di Iliad c’è TOP 250, offerta che prevede 250 giga di Internet in 5G e minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese per sempre. Anche il costo di attivazione dell’offerta è di 9,99 €.

Un’altra promozione davvero imperdibile e invece TOP 300, con 300 giga di Internet in 5G e minuti emesse illimitati a 11,99 € al mese per sempre. Anche in questo caso il costo di attivazione della Sim è di 9,99 €.

Con entrambe le offerte appena elencate si può tranquillamente attivare anche la promozione per avere la fibra.

Invece per gli utenti che sono interessati a una convenienza ancora maggiore, Iliad presenta GIGA 120, con 120 giga di Internet e minuti e SMS illimitati a soli 7,99 € al mese per sempre e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.