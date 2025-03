ho. Mobile sfrutta la super promo da 200 GB per battere Iliad

Il gestore virtuale ho. Mobile ha introdotto una nuova proposta davvero completa, che combina un’enorme quantità di giga alla comodità del 5G. Finalmente, infatti, anche ho. Mobile permette ai suoi clienti di navigare sfruttando la velocità del 5G, andando incontro a chi cerca un’offerta più moderna e performante.

Cosa offre l’offerta di ho. Mobile da 9,99 euro al mese

L’offerta in questione è molto semplice e offre ai clienti un pacchetto completo che include ogni mese:

200 GB per navigare in internet con la rete veloce 5G, utile per streaming, gaming e uso intenso delle app;

per navigare in internet con la rete veloce 5G, utile per streaming, gaming e uso intenso delle app; minuti senza limiti per chiamare liberamente tutti i numeri nazionali, fissi o mobili;

per chiamare liberamente tutti i numeri nazionali, fissi o mobili; SMS illimitati verso qualsiasi operatore.

Il prezzo di questa soluzione è di 9,99 euro al mese per sempre, garantendo così la sicurezza di non subire aumenti o brutte sorprese nel tempo.

Attivazione semplice e veloce con eSIM e SPID

Una delle novità più apprezzabili di ho. Mobile permette agli utenti di avere anche una eSIM. Costa solo 1,99 euro e consente di attivare subito il servizio.

Per chi preferisce ancora la SIM fisica tradizionale, invece, è possibile riceverla comodamente a casa o ritirarla personalmente nelle edicole che collaborano con ho. Mobile. In questo caso, il costo di attivazione parte da 2,99 euro una tantum e può variare leggermente in base al gestore da cui si proviene. Anche questa procedura, comunque, è rapida e comoda, visto che può essere completata utilizzando semplicemente il proprio SPID.

Nuova assistenza clienti direttamente via WhatsApp

Un altro aspetto interessante dell’offerta è il nuovo servizio clienti tramite WhatsApp incluso gratuitamente per tutti gli utenti. Questo permette di comunicare rapidamente e facilmente con l’assistenza ho. Mobile per risolvere eventuali dubbi o problemi, senza dover attendere in linea al telefono o perdere tempo prezioso.

Con questa nuova proposta, ho. Mobile conferma il proprio impegno nell’offrire servizi moderni, comodi e convenienti, con un’offerta completa che si adatta perfettamente alle esigenze di chi vuole tanti giga, una rete veloce, e un’assistenza semplice da raggiungere.