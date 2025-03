Google: d’ora in avanti nel Play Store più importanza ai widget

Un elemento che molto spesso diamo per scontato quando utilizziamo le applicazioni installate nei nostri smartphone Android sono i vari widget, questi ultimi infatti consentono di accedere a funzionalità smart delle nostre app in modo rapido e veloce per tenere sotto controllo dettagli di interesse, nonostante sembrino, elementi tutto sommato semplici nel loro essere, questi ultimi risultano davvero difficili da sviluppare a coloro che si occupano dei software da installare nei nostri smartphone ed è proprio per questo che questi ultimi hanno chiesto a Google di dare più risalto ai widget delle loro applicazioni, richiesta alla quale Google non è rimasta indifferente prendendo una decisione decisamente importante, scopriamo cosa cambierà molto presto.

I widget al centro

All’interno del Play Store di Google arriveranno alcune novità, in primis verrà introdotto un filtro ad hoc che consentirà per l’appunto di filtrare le applicazioni dotate di widget, come se non bastasse all’interno delle pagine informative legate ad un’applicazione sarà presente un badge visivo, in modo che possa indicare agli utenti che l’app in questione può contare anche su uno o più widget.

Come se non bastasse Google stessa tramite il proprio team di sviluppo, offrirà una pagina all’interno del Play Store dedicata alla presentazione e pubblicizzazione dei widget, questi ultimi dunque godranno di un maggiore risalto e di conseguenza ne godranno anche le applicazioni ad essi connesse, ciò ovviamente favorirà gli sviluppatori che offriranno widget insieme alle loro applicazioni, rendendo di fatto il loro lavoro decisamente più valorizzato.

Secondo Google, questi cambiamenti consentiranno agli sviluppatori di acquisire maggiori visibilità e di godere di una migliore fidelizzazione da parte della loro community, elementi ovviamente positivi che gli sviluppatori cercano e richiedono a Google o da molto tempo, tutto ciò che resta da fare, dunque è aspettare l’introduzione su vasta scala di questi cambiamenti per poter sfruttare tali opzioni anche dal lato consumer.