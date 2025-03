Vodafone: ecco come attivare gratis la rete fissa

Vodafone ha proposto una nuova promo speciale dedicata a chi desidera attivare una nuova offerta di rete fissa. Quest’ultimi possono, infatti, procedere senza sostenere il costo di attivazione. L’iniziativa sarà disponibile fino al 10 marzo. Grazie a quest’ultima i nuovi clienti potranno ottenere un importante risparmio. Per procedere basta inserire il codice promozionale “CARNEVALE” durante la sottoscrizione. Al momento, le offerte di rete fissa Vodafone prevedono un costo di attivazione pari a 19,95 euro per chi procede online. Mentre nei negozi fisici la spesa è di 39,90 euro. Con tale promozione suddetto importo viene completamente azzerato. Eliminando così le spese aggiuntive iniziali.

Vodafone: attivazione gratuita per la rete fissa

L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi clienti interessati alle tecnologie di rete fissa disponibili. Tra cui la FTTH, la FTTC, ADSL e FWA. Il codice “CARNEVALE” può essere inserito direttamente sul sito ufficiale Vodafone durante la fase di acquisto. In tal modo, il costo di attivazione viene azzerato in automatico. Prima di procedere con l’attivazione, è necessario verificare la copertura di rete per il proprio indirizzo. Tale operazione può essere effettuata direttamente sul sito Vodafone, inserendo il proprio indirizzo per conoscere la tecnologia disponibile. Successivamente, sarà possibile attivare l’offerta online oppure contattare un consulente telefonico per ricevere assistenza.

I clienti Vodafone Mobile possono usufruire di ulteriori agevolazioni. Quest’ultimo potranno accedere alla promo direttamente tramite l’app My Vodafone. Qui l’offerta è visibile nella home page o all’interno della sezione Vodafone Happy tra gli sconti della settimana. Inoltre, per chi ha già una SIM Vodafone, sono previsti prezzi personalizzati sulle offerte Internet Unlimited. Ciò con tariffe che partono da 20,90 euro mensili.

La promozione di Carnevale rappresenta un’opportunità ideale per chi desidera attivare una connessione internet veloce e affidabile senza dover affrontare il costo di attivazione. Con la possibilità di scegliere tra diverse tecnologie e con tariffe vantaggiose per i clienti mobile Vodafone, l’iniziativa rende ancora più conveniente il passaggio per la rete fissa. È però consigliabile affrettarsi. Come anticipato l’offerta è disponibile solo fino al 10 marzo.