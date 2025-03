Auto elettriche, CALB aprirà una fabbrica di batterie in Portogallo

Se si vuole realmente raggiungere una mobilità sostenibile è necessario che le tecnologie fondamentali per la costruzione delle auto elettriche siano all’avanguardia e, soprattutto, disponibili. Con tale obiettivo non mancano le realtà che stanno puntano sempre di più sullo sviluppo di batterie per nuovi veicoli a zero emissioni.

Non a caso, le fabbriche destinate alla realizzazione di tali componenti continuano ad aumentare anche sul territorio europeo ma il contributo più grande, come ben sappiamo, arriva direttamente dalla Cina. Ed è proprio da li che, oltre a realtà come CATL, arrivano ulteriori speranze anche da CALB. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa novità.

Auto elettriche: nuovi progetti per le batterie

Incrementare la diffusione di nuove auto elettriche al fine di raggiungere un parco circolante costituito da un gran numero di veicoli elettrificati è senza dubbio l’obiettivo dei prossimi anni. Per fare ciò, però, è indispensabile che i costruttori contribuiscano a realizzare più unità. Ad attirare l’attenzione è il nuovo progetto riguardante CALB.

Nello specifico, il nuovo progetto riguarda l’apertura di una fabbrica in Portogallo grazie a un investimento da 2 miliardi di euro che consentirà all’azienda di ottimizzare la propria produzione di batterie per veicoli a zero emissioni. Non a caso, i lavori sono già iniziati e CALB punta a dare il via alla produzione nel corso del 2027. Quel che sappiamo finora è che l’azienda non punta solamente alla produzione di batterie per auto ma anche di unità dedicate ai sistemi di accumulo.

Non poco il successo che CALB potrebbe avere grazie a questo nuovo progetto visto che grandi case automobilistiche come Ford e Audi avrebbero già effettuato degli ordini.

Secondo quanto diffuso con specifici dati, lo scorso anno CALB è stato uno dei più importanti produttori al mondo di batterie per auto elettriche, tanto da posizionarsi al quarto posto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.