WindTre lancia nuove offerte per clienti stranieri: 300 Giga in 5G e altre novità

A partire dal 3 marzo 2025, WindTre introduce una serie di nuove offerte dedicate ai clienti stranieri. Tra le principali novità vi è la Call Your Country Full Digital 5G. Ovvero un’’offerta esclusiva per il traffico dati, che include ben 300GB in 5G a un prezzo promozionale di 9,99€ al mese per i primi due mesi. Successivamente il costo salirà a 12,99€ mensili.

Questa nuova opzione è pensata per i clienti che necessitano solo di internet mobile, senza chiamate. Per il pagamento, è possibile scegliere il credito residuo. Oppure, dal 10 marzo 2025 sarà possibile anche il pagamento Easy Pay. Il quale addebita automaticamente l’importo mensile sulla carta di credito.

WindTre: tutti i dettagli delle nuove tariffe

Le modifiche apportate però non riguardano solo l’offerta Full Digital 5G, ma anche altre tariffe Call Your Country. Infatti, è stata lanciata una nuova versione della Call Your CountryPlus 5G di WindTre. Si tratta della Call-Your Country Plus XL-5G la quale offre 150GB di traffico dati in 5G, ma con meno minuti internazionali rispetto alla versione precedente. In più, sono stati eliminati dal mercato i piani CallYour CountrySuper e CallYourCountry Start, lasciando spazio a nuove offerte rinnovate. Da ora in poi, tutte le offerte CallYourCountry-Special, che si rivolgono a clienti di specifiche nazionalità, includeranno 150GB invece dei precedenti 120GB.

Le modifiche alle offerte sono valide fino al 1° aprile 2025. Quindi i clienti interessati avranno tempo per approfittare delle nuove condizioni. Oltre alle soluzioni standard, sono disponibili anche altre promozioni speciali. Come quelle per i festeggiamenti del Martisor in Romania e Moldavia, che offrono minuti extra verso questi Paesi. Sono previste poi promozioni per il Ramadan, con offerte speciali per i clienti provenienti dall’Egitto e dal Marocco. Il quale vedrà aumentare il numero di minuti internazionali inclusi.

Il portafoglio Call Your Country di WindTre si arricchisce anche di altre opzioni vantaggiose. Ad esempio, l’offerta CallYourCountry Super XL 5G include 300 minuti verso 53 Paesi esteri, oltre a 150GB di traffico dati in 5G. Il tutto al costo di 9,99€ al mese. Altre peomozioni come CallYour Country Ultra5G e Unlimited Full5G includono più dati e minuti internazionali, arrivando fino a 200GB o addirittura dati illimitati.

Un’altra novità interessante riguarda la possibilità di attivare il pagamento tramite Easy Pay. Quest’ultimo offre vantaggi extra, come giga illimitati una volta esauriti i Giga Full Speed, ma con una velocità limitata. In più, WindTre ha migliorato il servizio di assistenza. Offrendo anche il traffico anticipato in caso di credito insufficiente, con una ricarica ritardata al costo di 0,99 centesimi per un giorno di utilizzo.