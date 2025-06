Samsung punta tutto su Exynos: il nuovo chip cambia le regole del gioco

Samsung ha deciso di mettersi in gioco e rilanciare con forza la propria linea di processori. Dopo un anno dominato da Qualcomm, il gigante coreano è pronto a riportare il nome Exynos al centro della scena. Il nuovo Exynos 2600, già in fase di produzione sperimentale, potrebbe essere il primo chip per smartphone realizzato con tecnologia a 2 nanometri. Una mossa ambiziosa che posiziona Samsung come potenziale protagonista assoluta della prossima generazione mobile.

Exynos 2600 tra ambizione e sfida: Samsung si muove verso il futuro

Stando alle notizie che arrivano dalla Corea del Sud, il nuovo Exynos dovrebbe essere integrato nei modelli Galaxy S26 e Galaxy S26+, mentre la versione Ultra continuerebbe a utilizzare la piattaforma Snapdragon, più precisamente lo Snapdragon 8 Elite 2. Questa volta, però, non ci sarà una variante personalizzata “For Galaxy”. Una decisione che mostra un rinnovato equilibrio tra le due anime hardware di Samsung.

Il salto rispetto alla generazione precedente è netto. Lo scorso anno, infatti, l’Exynos 2500 fu accantonato per problemi di resa produttiva. Con il 2600, l’azienda coreana punta a un tasso di rendimento iniziale del 50%, con l’obiettivo di superare presto il 60%, soglia minima per avviare la produzione su vasta scala. In caso di successo, si tratterebbe di un cambiamento strategico rilevante, capace di influenzare l’intero mercato dei SoC mobili.

La serie Galaxy S26 sarà presentata solo all’inizio del 2026, ma le prove generali inizieranno presto. L’evento Unpacked previsto per il 10 luglio dovrebbe infatti mostrare in anteprima altri dispositivi strategici. Tra questi, il Galaxy Z Flip7, che potrebbe essere equipaggiato proprio con una versione dell’Exynos 2600. Un ritorno in grande stile che confermerebbe le intenzioni di Samsung di recuperare pieno controllo sulla propria filiera hardware.

Mentre si attendono novità concrete sull’andamento della produzione, i riflettori sono puntati anche sul Galaxy Watch8, anch’esso in arrivo a luglio. Se Samsung dovesse riuscire a mantenere le promesse, l’Exynos 2600 segnerebbe non solo un ritorno, ma anche un rilancio competitivo rispetto a Qualcomm. Una sfida tutta da seguire, dove innovazione e rendimento produttivo faranno la differenza tra successo e ripetizione degli errori del passato.