Samsung Galaxy Z Flip7: ecco il design trapelato online

Il Samsung Galaxy Z Flip7 continua a far parlare di sé. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale. Nelle ultime ore, un leak ha svelato quello che potrebbe essere il design definitivo del nuovo foldable dell’azienda sudcoreana. Le immagini diffuse in rete mostrano il dispositivo in una colorazione blu. In più rivelano alcune novità rispetto al modello precedente.

Il Galaxy Z Flip7 dovrebbe presentare un display interno da 6,8”, leggermente più grande rispetto ai 6,7” del GalaxyZ Flip6. Anche lo schermo esterno potrebbe subire un piccolo incremento, passando da 3,4 a 3,6”. Questa scelta confermerebbe l’intenzione di Samsung di ottimizzare l’esperienza d’uso. Senza però stravolgere le dimensioni compatte della serie Flip.

Galaxy Z Flip7: hardware e prezzo, cosa aspettarsi dal nuovo pieghevole

Per quanto riguarda le misure complessive, il prossimo arrivato dovrebbe avere un’altezza di 166,6mm e una larghezza di 75,2mm. Lo spessore, invece, sarà di 6,9mm. Ma aumenteranno a 9,1mm considerando il modulo fotografico posteriore. A livello estetico, il design appare fedele alla linea della generazione precedente. Dunque senza cambiamenti drastici.

Uno degli aspetti che potrebbe restare invariato è il comparto fotografico. Il Galaxy Z Flip7 dovrebbe mantenere lo stesso setup già visto sul Flip6. Con una fotocamera principale da 50MP e un sensore ultra-wide. Non è però escluso che Samsung possa migliorare il software per offrire prestazioni fotografiche più avanzate. Sul fronte delle prestazioni, il nuovo dispositivo potrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 2500. La conferma ufficiale da parte di Samsung non è ancora arrivata. Però il chip sarà accompagnato da 12GB di RAM. Oltre che due varianti di memoria interna, da 256 o 512GB.

Per quanto riguarda il prezzo, il Galaxy Z Flip7 dovrebbe partire da 1199€ nella configurazione base. Dunque in linea con il modello precedente. La data di presentazione non è ancora nota. Si pensa che il lancio possa avvenire nei mesi estivi, come già successo con i modelli precedenti. Detto ciò non ci resta che attendere ulteriori conferme ufficiali da Samsung.