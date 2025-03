PosteMobile continua a valutare il passaggio a TIM

PosteMobile potrebbe presto affrontare un cambiamento importante. Al momento, l’operatore virtuale opera sulla rete di Vodafone Italia. Eppure, le recenti mosse finanziarie di Poste Italiane indicano una possibile transizione. Quest’ultima sposterebbe PosteMobile verso la rete mobile di TIM. Tale ipotesi nasce dall’acquisizione del 9,81% delle azioni di Telecom Italia S.p.A. (TIM) da parte di Poste Italiane. Inoltre, l’azienda stessa ha confermato la presenza di trattative avanzate. Ciò per consentire a PosteMobile di accedere all’infrastruttura di rete di TIM. Ciò sfruttando la sua nuova posizione azionaria.

PosteMobile: cosa cambierebbe con il passaggio a TIM

La storia dell’operatore virtuale è segnata da vari spostamenti tra le reti mobili degli operatori italiani. Originariamente avviata come ESP MVNO sulla rete di Vodafone Italia, è successivamente diventata un Full MVNO su Wind. Ciò prima di tornare alla rete di Vodafone. Un potenziale passaggio a TIM rappresenterebbe il quarto cambiamento di rete per tale operatore virtuale. Evidenziando la sua flessibilità nel perseguire accordi strategici. Il cui scopo è migliorare la qualità dei suoi servizi.

TIM, dall’altro canto, ha recentemente annunciato la fine del contratto con Fastweb per l’utilizzo della sua rete mobile entro il 2026. La notizia è arrivata in seguito alla vendita della rete di Vodafone Italia al gruppo Swisscom. Ciò ha aperto nuove opportunità per TIM di accogliere nuovi operatori virtuali mobili sulla propria rete. Un contesto che potrebbe facilitare l’integrazione di PosteMobile se le trattative procedessero positivamente.

Al momento, PosteMobile continua a fornire i suoi servizi senza interruzioni sulla rete di Vodafone Italia. Garantendo ai clienti una continuità del servizio. L’eventuale transizione a TIM, se confermata, non richiederebbe ai clienti di sostituire le proprie SIM, grazie alla natura del loro status di Full MVNO. L’avvio delle negoziazioni tra Poste Italiane e TIM rappresenta un passo importante verso un possibile cambiamento nel panorama degli operatori virtuali mobili in Italia. Le condizioni finali, però, dipenderanno dagli esiti delle trattative in corso e dalle necessarie approvazioni regolatorie.