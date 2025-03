Lyca Mobile, offerte marzo 2025: la migliore è quella da 150 GB con il 5G

La presenza dei gestori virtuali sul territorio italiano non è sicuramente una novità ma lo è la grande battaglia che si stanno facendo l’uno con l’altro. Sono emersi alcuni nomi negli ultimi anni che stanno riuscendo a dominare per via dei contenuti presenti nelle offerte mobili proposte, come quella di Lyca Mobile. La qualità di questo gestore è estrema, cosa che nessuno si aspettava e che oggi chiunque può constatare direttamente.

Lyca Mobile ha ora proposto la sua solita offerta speciale da 5,99€ al mese, un pacchetto che include 150 GB con il 5G incluso, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. Un dettaglio che la rende ancora più interessante è che chi la attiva riceve due mesi di servizio in omaggio.

La promo di Lyca Mobile è l’ideale per chiunque

L’offerta di Lyca Mobile è tra le più convenienti attualmente disponibili sul mercato, con un prezzo bloccato per sempre. Il pacchetto comprende:

150 GB al mese , con accesso al 5G senza costi aggiuntivi;

, con accesso al 5G senza costi aggiuntivi; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; SMS senza limiti verso qualsiasi operatore;

verso qualsiasi operatore; Due mesi gratis al momento dell’attivazione.

Non sono previsti vincoli né costi nascosti, e il prezzo rimane invariato nel tempo.

Un’offerta dedicata a tutti

A differenza di altre promozioni simili, questa offerta è disponibile per tutti, senza limitazioni in base all’operatore di provenienza. Non ci sono problemi per coloro che scelgono Lyca Mobile con l’intenzione di tenere il proprio numero, e lo stesso vale per chi invece ha optato per una nuova SIM.

L’attivazione può essere effettuata online oppure nei punti vendita autorizzati. Lyca Mobile mette a disposizione anche la eSIM, che permette di iniziare subito a usare il servizio senza attendere la consegna fisica della scheda.

Lyca Mobile è uno dei migliori, non perdetevi questa occasione

Grazie ai due mesi in omaggio, questa promozione si distingue per convenienza e semplicità. Chi cerca tanti giga in 5G a un prezzo basso può approfittarne subito, senza preoccuparsi di future modifiche ai costi.