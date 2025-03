Google Play Store: arriva un nuovo sistema per trovare le app con widget

Trovare applicazioni con widget sul Google Play Store è sempre stato un compito complicato. In quanto non tutte le applicazioni offrono una simile funzione. Per questa ragione spesso gli utenti sono costretti a controllare manualmente le descrizioni o le immagini prima di installarle. Ecco che quindi Google ha deciso di risolvere il problema con una nuova funzione che migliorerà l’esperienza di ricerca complessiva.

Il Play Store si aggiorna finalmente con un filtro dedicato. Quest’ ultimo infatti consentirà agli utenti di individuare facilmente le applicazioni che includono widget. Di conseguenza basterà selezionare l’opzione “Widget” nella ricerca per ottenere risultati più precisi. Fatto ciò, un nuovo badge comparirà nelle schede delle app, segnalando immediatamente la presenza di widget e senza bisogno di ulteriori verifiche.

Google Play Store: un’area dedicata alle app con widget

Questa novità si inserisce in una strategia più ampia di Google, che sta introducendo diversi badge per migliorare la navigazione nel Play Store. Si recente, infatti, sono stati lanciati anche quelli dedicati alla sicurezza delle app. Il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti maggiori garanzie prima del download.

Oltre ai nuovi strumenti di ricerca, Google ha deciso di creare anche un altro spazio interamente dedicato alle applicazioni che offrono widget. Questo sarà suddiviso per categorie come produttività, intrattenimento e strumenti per la personalizzazione. Sarà poi possibile esplorare le diverse opzioni disponibili e scoprire nuove applicazioni con widget ben progettati. Tale iniziativa rappresenta anche un’opportunità per gli sviluppatori. I quali potranno ottenere maggiore visibilità per le proprie app. Infatti chi investe nella creazione di widget avrà più possibilità di raggiungere un pubblico interessato, aumentando così i download.

Il lancio delle nuove funzionalità è già iniziato sui dispositivi Android, tra cui smartphone, tablet e modelli pieghevoli. Al momento, però, chi utilizza il Play Store da desktop o laptop non potrà ancora beneficiarne.