Anthropic cresce a ritmi record: valutazione schizzata a 61,5 miliardi

L’intelligenza artificiale continua a essere il settore più caldo nel mondo della tecnologia. A tal proposito, Anthropic, una delle startup più promettenti del settore, ha annunciato un nuovo traguardo finanziario. La sua valutazione infatti ha raggiunto i 61,5 miliardi di dollari, grazie a un recente round di finanziamenti. L’impennata è impressionante. Soprattutto considerando che poco più di un anno fa la società era stimata intorno ai 16miliardi.

Anthropic: investimenti miliardari e una corsa senza freni nell’AI

Il successo di Anthropic è legato a Claude. Ovvero il suo avanzato chatbot AI, che di recente ha ricevuto un importante aggiornamento con la versione Sonnet 3.7. L’innovazione principale introdotta è il ragionamento ibrido. Il quale migliora la capacità del modello di comprendere e rispondere in modo più preciso e articolato. L’evoluzione tecnologica di Claude ha attirato nuovi investimenti e rafforzato la posizione di Anthropic nel mercato. Mettendola in diretta competizione con colossi come OpenAI.

Il nuovo round di finanziamento ha portato nelle casse di Anthropic ben 3,5 miliardi di dollari. Ciò anche grazie al supporto della società di venture capital Lightspeed Venture Partners. Dalla sua fondazione nel 2021, l’azienda ha raccolto oltre 14,8 miliardi. Ottenendo investimenti da giganti come Amazon, Google e Salesforce. Amazon, in particolare, ha già investito 8miliardi e sta lavorando a stretto contatto con Anthropic. Infatti, il nuovo assistente Alexa Plus si baserà sulla tecnologia sviluppata dalla startup.

Insomma, il mercato dell’AI sta vivendo una nuova ondata di investimenti. OpenAI, il principale concorrente di Anthropic, è vicina alla chiusura di un round da 40 miliardi di dollari. Cosa che porterebbe la sua valutazione a 300miliardi. Anche xAI, la società di Elon Musk, sta negoziando un finanziamento che potrebbe farle superare i 75miliardi. Dopo un rallentamento nel 2024, gli investitori sono tornati a puntare ancora sull’intelligenza artificiale. Spinti dai rapidi progressi tecnologici e dalle prospettive di crescita del settore.