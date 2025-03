Google Pixel: gli smartphone aiuteranno a prevenire gli incidenti in metropolitana

Con tutte le caratteristiche tecniche performanti di cui godono, è davvero riduttivo utilizzare gli smartphone solo per messaggi e social network. A tal proposito pare che i Google Pixel ben presto diverranno molto più utili, aiutando a prevenire problemi riguardanti la sicurezza dei trasporti pubblici. È stato avviato un progetto sperimentale a New York, in collaborazione con la metropolitana: a quanto pare i sensori degli smartphone di Google sono in grado di rilevare eventuali anomalie sulle rotaie con grande precisione.

Smartphone al servizio della sicurezza ferroviaria

Di norma, il monitoraggio dello stato dei binari richiede due strategie:

Ispezione manuale , con tecnici che percorrono fisicamente le rotaie per individuare problemi strutturali;

, con tecnici che percorrono fisicamente le rotaie per individuare problemi strutturali; Veicoli specializzati, detti train geometry cars, equipaggiati con sensori avanzati per scansionare i binari e identificare eventuali criticità.

Questi metodi però risultano costosi e proprio per questo motivo si è pensato di introdurre gli smartphone Google Pixel in un progetto per il futuro.

Come funziona il sistema TrackInspect

L’idea è semplice: attaccare un Pixel su un vagone della metropolitana e sfruttare i sensori del telefono per raccogliere dati durante il viaggio. Il sistema, chiamato TrackInspect, utilizza:

Accelerometri per rilevare vibrazioni e scossoni anomali;

per rilevare vibrazioni e scossoni anomali; Microfoni per registrare rumori insoliti lungo il percorso;

per registrare rumori insoliti lungo il percorso; Dati GPS per mappare con precisione i punti critici.

Si occuperà poi l’intelligenza artificiale di elaborare questi dati, segnalando dunque tutte le aree che potrebbero essere potenzialmente pericolose. La percentuale parla chiaro: in quattro mesi di test, più di 9 problemi su 10 identificati dai Google Pixel sono stati confermati.

Il futuro della manutenzione ferroviaria

Per ora, l’MTA non ha intenzione di sostituire gli ispettori con gli smartphone. Tuttavia, se adottato su larga scala, un sistema come TrackInspect potrebbe rivoluzionare la sicurezza dei trasporti pubblici. Monitorare costantemente le condizioni dei binari permetterebbe di: