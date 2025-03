WindTre, offerte marzo 2025: 150 GB in 5G non hanno mai avuto un prezzo così basso

Il nome è certamente una garanzia ma poi effettivamente bisogna controllare cosa c’è a disposizione. Non tradisce mai sotto questo punto di vista WindTre che nasconde all’interno del suo nome, formato dalla fusione dei due provider, tanta qualità e soprattutto esperienza nel settore. Al momento sarebbe difficile trovare di meglio, complici anche i contenuti che sono presenti nella sua offerta di punta che sta girando proprio nell’ultimo periodo.

WindTre ha lanciato proprio in questo periodo una nuova promozione pensata per chi vuole tanti giga in 5G a un prezzo contenuto. L’offerta include 150 GB alla massima velocità disponibile, minuti illimitati, 50 SMS e 7,6 GB extra da usare in Europa. Il tutto a 5,99€ al mese, con attivazione gratuita e spedizione della SIM senza costi aggiuntivi.

WindTre: 150 GB al mese con un prezzo shock

Questa offerta è disponibile solo per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale e permette di sfruttare la rete avanzata di WindTre, che offre un’ampia copertura nazionale. Il pacchetto prevede:

150 GB al mese in 5G alla massima velocità disponibile;

in 5G alla massima velocità disponibile; Minuti illimitati verso tutti i numeri italiani;

verso tutti i numeri italiani; 50 SMS ogni mese;

ogni mese; 7,6 GB extra da usare nei paesi dell’Unione Europea;

da usare nei paesi dell’Unione Europea; Attivazione gratuita e nessun costo nascosto;

e nessun costo nascosto; Spedizione della SIM senza costi in tutta Italia.

La rete di WindTre è una certezza in Italia

WindTre vanta una delle infrastrutture mobili più avanzate in Italia, con una copertura che raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. Questo significa velocità elevate e connessione stabile, sia nelle grandi città che in molte zone meno centrali.

L’offerta può essere attivata facilmente online o nei negozi WindTre aderenti. È possibile ricevere la SIM a casa senza costi aggiuntivi o scegliere l’eSIM per iniziare subito a utilizzare il servizio.

Cambia operatore e scegli WindTre: c’è tutto

Chi cerca tanti giga in 5G a meno di 6€ al mese può trovare in questa offerta una delle migliori soluzioni del momento. L’attivazione gratuita e i giga extra in Europa la rendono una scelta competitiva, ma è riservata solo a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali.

In breve, scegliendo un provider di questo genere, gli utenti non possono che avere la certezza di aver fatto la cosa giusta. WindTre resta una delle pietre miliari della telefonia mobile in Italia e anche questo mese di marzo lo sta dimostrando in pieno. La scelta ora è tutta degli utenti: chi vuole risparmiare con qualità, sa bene cosa fare.