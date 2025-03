AMD RX 9000: ecco i prezzi cinesi e le previsioni per USA e UE

Negli scorsi giorni AMD ha tenuto in Cina una presentazione dedicata ai partner hardware all’interno della quale ha presentato più o meno le nuove schede grafiche di ultima generazione, parliamo di Radeon RX 9070 e RX 9070 XT, Ovviamente sono state mostrate le specifiche tecniche che però erano state anticipate largamente negli scorsi giorni e soprattutto è stato finalmente mostrato il prezzo al pubblico, dato certamente interessante per varie ragioni, in primis poiché l’azienda tinta di Rosso ha esplicitamente rinunciato alla fascia alta e punta a competere alla fascia media, competizione che sarà senza dubbio infiammata dal momento che le schede di fascia media della controparte verde sono attualmente in introvabili e questo risulta un dato certamente a favore di AMD.

I prezzi e le previsioni

Partiamo parlando del prezzo secco e al cambio, le 9070 partiranno da 4.499 renminbi cinesi, le 9070 XT da 4.999, al cambio attuale si convertono in, rispettivamente, circa 617 e 686 dollari, o 593 e 659 euro.

Per quanto riguarda invece i possibili prezzi per il mercato americano, sicuramente effettuare una previsione in questo caso risulta più facile, generalmente in America AMD offre un prezzo che gli appassionati hanno riassunto con lo slogan “Nvidia -50 $”, infatti l’azienda tinta di rosso generalmente per le soluzioni costose applica sempre questa strategia come incentivo all’acquisto, ed effettivamente effettuando due conti avremmo 599 $ per la 9070 e 699 $ per 9070 XT, prezzi che si conformerebbero alla perfezione a quanto descritto sopra dal momento che la versione liscia costerebbe 50 $ in più rispetto alla RT X 5070 che però offre 4 GB di memoria in meno, mentre la versione XT costerebbe per l’appunto 50 $ in meno rispetto alla RTX 5070 Ti.

Tutto ciò per l’appunto torna anche con lo scarto di prezzo tra i costi delle schede Nvidia e AMD, le quali in Cina hanno un prezzo che vede le seconde ad un costo inferiore del 26% rispetto alle prime, effettuando dunque una semplice proporzione ed aggiustando un po’ i prezzi arriviamo ad avere per l’appunto che le versioni lisce potrebbero costare appunto 499 $ o alla peggio 549 $ mentre le versioni XT dovrebbero oscillare intorno ai 699 $.

Decisamente più complesso e il discorso in merito all’Italia, effettuare un calcolo infatti non è semplice dal momento che si sa che i prezzi europei sono sempre più alti rispetto a quelli degli altri mercati dal momento che sono incluse anche tasse di vario genere dazi, sicuramente c’è da aspettarsi un prezzo più elevato rispetto al mercato americano di almeno un centinaio di euro.